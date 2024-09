Es war quasi ein Heimspiel. Und als Sängerin Emily Armstrong das Outfit gewechselt hat, war klar: Deutschland und Linkin Park gehören zusammen.

Wenn eine Band wie Linkin Park nach sieben Jahren wieder auf der Bildfläche erscheint, sind die Fans im Ausnahmezustand. Beim einzigen Deutschland-Konzert in Hamburg wollten Hunderttausende unbedingt dabei sein – 15.000 Fans konnten ein Ticket kaufen.

Aber die haben Linkin Park so krass gefeiert, dass die neue Sängerin Emily Armstrong einen spontanen Outfitwechsel eingelegt hat und die letzten Songs im Deutschland-Trikot gesungen hat.

Hier Instastory angucken und die Stimmung in Hamburg miterleben!

Beim Comeback-Konzert von Linkin Park in Hamburg konnte man spüren, was Menschen erleben, wenn sie etwas jahrelang vermisst haben und dann wieder bekommen – und diese Stimmung haben auch Linkin Park gefühlt.

Egal ob Crawling, What I’ve Done, Breaking The Habit oder 90 Prozent der anderen Songs auf Linkin Parks Setlist: Die Fans haben so laut mitgesungen, dass sich Emily Armstrongs Stimme fast schon während des Konzerts erholen konnte. Im Gegensatz zu den Stimmbändern der Fans: Spätestens nach In The End sollte es ein bisschen im Hals kratzen.

Nach In The End und Faint verschwand Sängerin Emily Armstrong plötzlich von der Bühne. Als sie zurückkam, überraschte sie mit einem neuen Outfit: Sie hatte das pinke Deutschland-Trikot mit der Nummer Null an und rief: „Wenn man sich während des Sets umzieht ... das ist next level, Baby!“

Linkin Park bedankt sich bei den Fans in Hamburg

In Deutschland habe die Band schon immer die herzlichsten Reaktionen bekommen – auch zu den letzten Wochen mit dem neuen Song The Emptiness Machine.

Deutschland war schon immer ein besonderer Ort für uns. Ihr wart schon immer so herzlich und gastfreundlich. Wir sind glücklich, dass wir uns wieder haben.

Genauso glücklich sind die Fans: Schon viele Stunden vor dem Konzert haben wir vor der Konzerthalle mit ihnen gesprochen und gefragt, was man ihnen bieten müsste, um ihr Ticket zu kriegen. Die Antworten sagen alles.

Es waren sich wirklich alle einig: Diese Tickets sind unbezahlbar und für kein Geld der Welt würde man sie wieder hergeben. Aber Linkin-Park-Fans helfen sich gerne auch gegenseitig: Beim Fan-Event auf der Reeperbahn gab es bis Samstagabend noch Tickets zu gewinnen – und Eric aus Seligenstadt hat ein Ticket von einem Pärchen weitergeschenkt bekommen.

Auch Fans, die kein Glück beim Ticketkauf hatten, konnten in Hamburg mehrere Tage Linkin-Park-Luft schnuppern. Schon vor dem Konzert am Sonntag fand in Hamburg ein Fan-Event statt: das „Linkin Park Hamburg Takeover“!

Linkin Park auf Tour: Drohnen zeichneten Schriftzüge, das Bandlogo und das Erscheinungsdatum des neuen Albums in den Hamburger Himmel. picture-alliance / Reportdienste xim.gs / Philipp Szyza

Es gab viele Angebote für die Fans – und einige hatten spontan das Glück, noch Tickets zu gewinnen. Zum Beispiel auch Emma aus Irland – ihr könnt ihren Moment und alle Highlights des Take-Overs in der Instastory sehen!

🎤 Einen Tag vor dem Konzert fand ein Fan-Treffen in der Karaoke-Bar „Thai Oase“ statt. Hier wurden stündlich Tickets verlost und Hunderte sangen bis in die Nacht gemeinsam Hits von Linkin Park.

🎸 Straßenmusiker haben an Hotspots wie den Landungsbrücken und dem Beatles-Platz Linkin-Park-Songs gespielt. Sie gaben Hinweise auf ein Gewinnspiel.

✨ Es gab eine Drohnenshow über dem Heiligengeistfeld.

🎟️ In Hamburgs Miniaturwunderland wurde ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem Besucher den Miniatur-Mike-Shinoda finden mussten.

🪧 In den Stadtvierteln St. Pauli, Eimsbüttel und Altona hängen Plakate und es sind Lyrics und das Bandlogo auf den Boden gesprayt.

2007 überraschten Linkin Park ihre Fans auf ihrem Album „Minutes To Midnight“ mit einem ganz neuen Sound – und es entstand der bisher erfolgreichste Song der Band:

Mit der „From Zero World Tour“ haben Linkin Park sechs Konzerte für 2024 angekündigt: Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá. Fans hoffen, dass das nur der Erstaufschlag war und die Band nächstes Jahr mit dem neuen Album ein weiteres Mal auf Tour geht.

In einem Interview mit dem Billboard-Magazin haben zwei Bandmitglieder angedeutet, dass Linkin Park 2025 viel unterwegs sein werde und „intensiver touren“ wird. Konkrete Tourpläne sind aber noch nicht bekannt.

Wer jetzt Lust auf mehr Musik von Linkin Park bekommen hat, kann sich hier eine Playlist mit der Setlist der Show in Hamburg erstellen. Diese Songs haben Linkin Park bei ihrem Konzert am 22. September gespielt. 👇