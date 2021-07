Jetzt entscheidet ihr über ein Livekonzert in SWR3. Donnerstagabend gibt es Singer-Songwriter-Sound: John Mayer, James Blunt oder Jack Johnson – das Duell der drei großen „J's“. Jetzt hier für euren Favoriten abstimmen!

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir am Donnerstagabend (15.07.) ein Stunde lang Livemusik für euch im Radio. Welches Konzert läuft, entscheidet SWR3Land!

Welches Live-Konzert wollt ihr hören? John Mayer Where The Light Is, Live aus Los Angeles (2008) James Blunt Trouble Revisited, Live vom Paléo Festival (2011) Jack Johnson En Concert, Live von der The Sleep Through The Static World Tour (2009) Abschicken

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag (15.07.) 12 Uhr.

John Mayer – Where The Light Is

Live aus Los Angeles (2008)

Im Dezember 2007 gab der amerikanische Sänger, Songwriter und Gitarrist John Mayer ein Konzert-Event im Nokia Theater in Los Angeles, das 2008 als Live-Album veröffentlicht wurde. Mayer spielte drei unterschiedliche Sets hintereinander: Erst ein Akustik-Auftritt, dann eine Blues-Performance mit dem John Mayer Trio und zum Schluss eine Show mit großer Band. In Anlehnung an den Text seines Songs Gravity nannte John Mayer den Konzert-Mitschnitt Where The Light Is. Neben einem Akustik-Cover des Tom Petty Songs Free Fallin‘ ist auch die Version der Ballade Slow Dancing In A Burning Room eines der vielen Highlights dieser Show.

James Blunt – Trouble Revisited

Live vom Paléo Festival (2011)

Im Juni 2011 trat der britische Singer-Songwriter James Blunt beim Paléo Festival in der Schweiz auf. Von diesem Konzert findet sich ein Live-Mitschnitt auf Trouble Revisited, einer Deluxe-Version seines Albums Some Kind Of Trouble. James Blunts Festival-Show ist wie ein Best-Of seiner ersten drei Alben, von denen vorallem sein Debüt Back To Bedlam sehr erfolgreich war. Auf der Playlist beim Peléo Festival standen: Carry You Home, Goodbye My Lover, You‘re Beautiful, Stay The Night oder 1973. Wer James Blunt als Schmusesänger abgespeichert hat, wird überrascht sein, wie dieses Konzert abgeht.

Jack Johnson – En Concert

Live von der Sleep Through the Static World Tour (2009)

Bei verschiedenen Auftritten auf Jack Johnsons Welt-Tournee 2008 entstand En Concert, das 2009 als Live-Album veröffentlicht wurde. Mit dabei sind Aufnahmen aus Paris, Honolulu, San Francisco oder Barcelona. Der hawaiianische Singer-Songwriter spielte auf der Sleep Through the Static World Tour Hits wie Banana Pancakes, Good People, If I Had Eyes und Better Together. 100 Prozent der Einnahmen durch die Tour spendete Jack Johnson für einen guten Zweck: An Stiftungen, die Kindern eine Ausbildung in den Bereichen Umwelt und Musik ermöglicht, unter anderem auf Hawaii.

Die nächste Möglichkeit, deine Lieblings-Live-Musik ins Radio zu voten, gibt es in zwei Wochen.

Weil es im Moment immer noch nur wenige Live-Konzerte gibt, spielen wir regelmäßig Live-Musik im Radio. Alle zwei Wochen kann SWR3Land zwischen verschiedenen Live-Konzerten abstimmen, der Gewinner läuft Donnerstagabend zwischen 20 und 21 Uhr in SWR3.