Nach dem Party-Video von Sylt, in dem rechtsextreme Parolen gegrölt werden, häufen sich ähnliche Vorfälle deutschlandweit. Panikrocker Udo Lindenberg setzt dagegen.

Das Grundgesetz wurde vor wenigen Tagen 75 Jahre alt. Es enthält in Artikel 20 unter anderem, dass Deutschland ein demokratischer Staat ist. Und im berühmten Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.

Gerade habe man das noch gefeiert, schreibt Sänger Udo Lindenberg auf Instagram. „ Doch die Geister der dunkeldeutschen Vergangenheit machen vor nichts Halt. “ Mit Blick auf die Personen, die in dem Video von Sylt zu sehen sind, merkt er an:

Ja, früher waren die Neonazis leichter zu erkennen – heute haben sie keine Glatzen mehr, sondern stylische Frisuren, und n Glas Schampus in der Hand statt den Baseballschläger.

Lindenberg: „Faschos, verpisst euch“

In alter Lindenberg-Manier dichtet er über die Menschen, die im Sylt-Video rechtsextreme Parolen singen:

Nein, sie brauchen keinen Führer.. und keine braune Uniform, die Klamotten sind jetzt bunt – bei diesen Rich Kids, Schnöseldorfer SchickiMicki Schleichern – doch die gleiche kalte Kotze schwappt ihnen wieder aus dem Mund!

Man müsse schon blind sein, so Lindenberg, wenn man sage: „ So schlimm ist das doch wirklich nicht. “ Nebst seinem Bild mit ausgestrecktem Mittelfinger schließt er mit einer Zeile aus seinem Song „Panik-Panther“: „ Also Faschos, verpisst euch, keiner vermisst euch. 🖕 “

„L'Amour Toujours“ als neurechte Hymne

Eigentlich handelt der Song „L'Amour Toujours“ des italienischen DJ Gigi D'Agostino von Liebe. Momentan erlebt er aber offenbar ein Revival unter jungen Menschen als neurechte Hymne, die statt des eigentlichen Textes dann ausländerfeindliche Parolen darauf singen. Deshalb soll der 25 Jahre alte Partyhit auf einigen Volksfesten wie dem Münchner Oktoberfest und dem Cannstatter Wasen in Zukunft gar nicht erst gespielt werden.

Vorfälle wie auf Sylt gab es inzwischen an vielen anderen Orten bundesweit, auch in SWR3Land.

Europawahl: Promis gegen Rechtsextremismus

Am 9. Juni ist Europawahl. Für viele ist die ein Schlüsselmoment, um die Demokratie in der Europäischen Union zu verteidigen – auch in Deutschland.