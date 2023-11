Ihr liebt Weihnachtsmusik genauso sehr wie wir? Dann haben wir hier alles was ihr braucht: die größten Christmas-Hits aller Zeiten, fünf ganz neue Songs und die ultimative Playlist.

Klar, Mariah Carey und All I Want For Christmas Is You und Wham! mit Last Christmas gehören einfach jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit dazu. Wir checken für euch aber auch die besten neuen Christmas-Hits!

Der SWR3-Christmas-Channel 2023 Sobald ihr das erste Türchen im Adventskalender aufmacht, hört ihr eure liebsten Weihnachtssongs in SWR3. Und am 1. Advent (3.12.) ab 19 Uhr gibt es unser alljährliches Christmas-Special im Radio. Fünf Stunden Weihnachtsmusik am Stück: alle Klassiker und die besten neuen Songs. Diese Sendung könnt ihr dann die ganze Advents- und Weihnachtszeit jederzeit hier auf SWR3.de in unserem Webchannel und in der SWR3-App anhören.

Kennt ihr schon die Weihnachts-Folgen unseres Musik-Podcasts „Die größten Hits und ihre Geschichte?“

Mittlerweile haben es fast alle großen Popstars getan und einen eigenen Weihnachtssong geschrieben. Jetzt ist es auch Zeit für One Republic und ihr Songwriter-Genie Ryan Tedder. Dear Santa ist ein fröhliches Lied, das Lust auf die Feiertage macht. Und für die melancholischen Gefühle gibt es auch eine sehr schöne Piano-Version.

Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz leben seit Jahren in Los Angeles. Mit ihrem Podcast, als Juroren im Fernsehen und auf Tour kommen sie aber regelmäßig nach Deutschland und gehören zu den bekanntesten Promis des Landes. Dieses Jahr haben Tokio Hotel ihren ersten Christmas-Song veröffentlicht. Bill und Tom lieben Weihnachten:

Wir sind zwar in Amerika, feiern aber sehr traditionell und deutsch – also auch am 24. und nicht am 25. Es gibt deutsches Essen: an Heiligabend Raclette, am ersten Weihnachtsfeiertag eine große Gans.

Außerdem gehört im Hause Kaulitz gemeinsames Filme schauen (Harry Potter), Glühweintrinken und den ganzen Tag Pyjama tragen dazu.

Im Sommer hat uns der irische Singer-Songwriter Cian Ducrot beim SWR3 New Pop Festival begeistert. Jetzt sorgt er für einen tollen neuen Christmas-Song gemeinsam mit der britischen Sängerin Ella Henderson (Ghost). Die beiden nehmen uns mit auf eine Weihnachtsparty, wie man sie sich in einem Pub in Dublin oder London vorstellt.

Und noch ein New-Pop-Star aus diesem Jahr mit einem neuen Christmas-Song! Die britische Sängerin Mimi Webb schreibt dazu bei Instagram: „ Weihnachten ist meine liebste Zeit im Jahr und ich kann noch garnicht glauben, dass ich jetzt einen Song habe, in dem ich das zeigen kann. Ich hoffe, ihr spürt die Liebe und die Weihnachtsstimmung durch dieses Lied. “

Der Sänger und Songwriter veröffentlicht dieses Jahr direkt ein ganzes Weihnachtsalbum: Wincents Weisse Weihnachten. Fast ein Jahr hat Wincent an den Songs gearbeitet. Für ihn ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr und er singt darüber in Beste Zeit im Jahr oder Weihnachten zu zweit.

Welcher ist euer persönlicher Liebling? All I Want For Christmas Is You? Last Christmas? Oder Driving Home For Christmas? Damit ihr alles über die erfolgreichsten Weihnachtshits aller Zeiten erfahrt, erzählen wir die Geschichte dieser Songs für euch in unserem SWR3-Musik-Podcast:

Die SWR3-Weihnachts-Playlist

Neben unserem Webchannel, den ihr hier auf SWR3.de anhören könnt, haben wir für euch auch noch eine Spotify-Playlist voller Weihnachtshits. Hier bekommt ihr alle Klassiker und entdeckt zwischendrin auch noch tolle neue Songs und besonders schöne Cover-Versionen. Perfekt für die Weihnachtsfeier in eurer Firma oder lange Autofahrten zur Familie an den Feiertagen.