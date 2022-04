Zeigt her eure Autos liebe Mamis! Frühjahrsputz in Sachen Auto. Monja braucht Platz, weil zu den ganzen Kindersachen im Auto jetzt auch noch Sachen für das Pferd dazu kommen. Und Anneta: Schämt sich einfach manchmal für den Zustand ihres Kofferraums. Dazu laufen die Vorbereitungen in Sachen Mädchenkindergeburtstag. Wie feiern? Und: Muss ich die Mamas der Kinder auch einladen? Nur weil sich die Kinder mögen, heißt es ja nicht, dass sich auch die Eltern gut verstehen...