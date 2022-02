Das kann schnell Ärger geben, wenn Fremde auf einmal das Kind ansprechen, weil es in ihren Augen zu laut war oder sich daneben benommen hat. Ist sowas überhaupt o.k.? Monja und Anneta mit Tipps einer Erziehungswissenschaftlerin, bei denen der oder die andere vielleicht sagt: Echt jetzt? Außerdem hat Monja es geschafft: 1 Woche Urlaub ALLEINE ohne Kids. Wie fühlt sich das an? Und: Ihr habt darauf gewartet: Ein neues Wort, was euch wieder näher zu unserem fetten „Weihnachtsüberraschungs- Package“ bringt.