"Es wird nicht gehauen.", da sind Anneta und Monja sich einig. Leider sehen das die kleinsten Herdenmitglieder nicht so und das stößt anderen Eltern bitter auf. Was es damit auf sich hat und welche Medikamente auf alle Fälle - auch für Kloppereien - in der hauseigenen Apotheke nicht fehlen dürfen, erfahrt ihr in dieser Folge.