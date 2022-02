Monja und Anneta haben heute Besuch von Nick von den Bromance Daddys. Helfen Bernsteinketten den Babys beim Zahnen bzw. was hilft wirklich? Was bringen Babymassagegruppen und Geburtsvorbereitungskurse? Monja und Nick hatten einen Crashkurs in Sachen Geburtsvorbereitung, Anneta hat die lange Variante gewählt, jeden Montagabend Date mit anderen Schwangeren. Und: wie entwickeln sich Kinder die keinen Pekip-Kurs besucht haben? mehr...