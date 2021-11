Nur wenn man sich riechen kann, klappts auch mit der Partnerschaft und dem Sex. Gerüche lösen tiefste Erinnerungen aus, können geil machen und natürlich Ekel auslösen. Während die einen von starken Eigengerüchen erst richtig wild werden, geht's bei den anderen im Bett nur mit voheriger Dusche.

Parfüm, Schweiß, Pheromone: Sabrina und Max sprechen heute darüber, was Gerüche mit uns machen. Warum sind wir so empfindlich, wenn etwas anders riecht? Welche Gerüche mögen wir und welche nicht? Und vor allem: Welche Düfte sind beim Sex an- oder abtörnend? mehr...