Ermittlerinnen aus dem Polizeiruf Rostock

Katrin König, gespielt von Anneke Kim Sarnau, ist Analytikerin und Profilerin beim Landeskriminalamt. Sie wurde in der ehemaligen DDR geboren und floh gemeinsam mit ihren Eltern, als sie 4 Jahre alt war. Die Flucht überlebten ihre Eltern nicht. Von nun an wuchs sie in Hamburg auf. Durch den Fall des vermeintlich korrupten Kommissars Alexander Bukow kam sie zurück nach Rostock. Nachdem die Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen waren, fing sie an, mit ihm zusammen zu arbeiten und hat sich der Stadt Rostock wieder angenommen.

Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, ist die Halbschwester von Alexander Bukow. Sie kam dienstlich nach Rostock, als ein Jugendlicher aus einem Zeugenschutzprogramm verschwandt. Seit dem Ausscheiden von Alexander Bukow ermittelt sie zusammen mit Katrin König.

Anneke Kim Sarnau spielt Katrin König

Anneke Kim Sarnau wurde 1972 in Elmshorn geboren. Von 1993 bis 1996 absolvierte sie eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Daraufhin folgten diverse Theater- und Filmauftritte, bis sie seit 2010 als Katrin König im Polizeiruf Rostock zu sehen ist.

Lina Beckmann spielt Melly Böwe

Lina Beckmann wurde 1981 in Hagen geboren. Sie schlug, wie drei ihrer Geschwister, die Schauspiellaufbahn ein. Von 2001 bis 2004 studierte sie Schauspiel an der Folkwang Hochschule Essen. Im Anschluss war sie Ensemblemitglied des Schauspiels Köln. Nach einem ersten Auftritt 2021 im Polizeiruf 110 ist sie seit 2022 als fester Bestandteil des Duos König und Böwe zu sehen.