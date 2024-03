Dar Salim spielt Mads Andersen

Dar Salim wird 1977 in Bagdad, Irak geboren. Als er ein Jahr alt war, floh er mit seiner Familie. Mit 7 Jahren kam er in Dänemark an. Nach seinem Abitur ging er freiwillig zur Armee und machte eine Pilotenausbildung. Während seiner Arbeit als Pilot nahm er Schauspielunterricht in New York City und London. 2008 erhielt er erste Rollenangebote, woraufhin er seine Pilotenkarriere beendete. Er wirkte in vielen dänischen und internationalen Filmprojekten mit. Seit 2014 hat er die deutschsprachige Rolle im Tatort Bremen.

Luise Wolfram spielt Linda Selb

Auch Linda Selb vom BKA unterstützt das Team bei seinen Ermittlungen. Radio Bremen/Michael Ihle

Luise Wolfram wird 1987 in Apolda bei Jena geboren. Im Gymnasium war sie Teil der Theatergruppe der Musik- und Kunstschule Jena. Nach ihrem Abitur studierte sie bis 2010 an der staatlichen Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Bis 2015 war sie fester Teil des Ensemble der Schaubühne am Lehniner Platz. Seit 2016 ist sie im Tatort zu sehen.

Jasna Fritzi Bauer spielt Liv Moormann

Gut möglich, dass Liv Moormann einmal zu viel die Waffe zückt. ard-foto s2-intern/extern Radio Bremen / Claudia Konerding

Jasna Fritzi Bauer wird 1989 in Wiesbaden geboren. Von 2006 bis 2008 war sie Ensemblemitglied im Jugendclub des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Danach absolvierte sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Danach war sie festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Seit 2021 ist sie Mitglied des Tatorts Bremen.