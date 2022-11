Kommissare aus dem Tatort Dresden

Karin Gorniak, gespielt von Karin Hanczewski, wird 1981 in Berlin geboren. Als alleinerziehende Mutter ihres Sohnes, der inmitten seiner Jugend steckt, verliert sie nur selten ihren Sinn für Humor. Oberkommissarin Karin Gorniak, gilt als sehr effektiv.

Leonie Winkler, gespielt von Cornelia Gröschel, wird 1987 in Dresden geboren. Sie gilt als neue Kommissarin im Team Dresden.

Peter Michael Schnabel, gespielt von Martin Brambach, wird 1967 ebenfalls in Dresden geboren. Der Kommissarleiter im Team Dresden tut sich noch etwas schwer, die Rollen der „alten Schule“ abzulegen. Er ist Zeiten gewohnt, wo die Männer den Frauen Komplimente machen und Frauen Männern den Kaffee kochen.

Karin Hanczewski spielt Karin Gorniak

Karin Hanczewski, wird 1981 in Berlin geboren, wo sie auch 2002 ihre vierjährige Ausbildung am Europäischen Theaterinstitut Berlin absolvierte. Ihr Filmdebüt erhielt sie dann in einer Hauptrolle schon kurze Jahre später. Von nun an war sie ebenfalls in Kurzfilmen, Kinofilmen und auch Fernsehfilmen zu sehen. Im Jahre 2016 kam sie dann als Kommissarin zum Tatort.

Cornelia Gröschel spielt Leonie Winkler

Cornelia Gröschel wird 1987 in Dresden geboren. Aufgewachsen als eines von vier Kindern in einer Künstlerfamilie, begann sie nach Ihrem Abitur von 2007 bis 2011 Schauspiel zu studieren. Bereits in jungen Jahren (2001) glückte ihr der Durchbruch in der Romanverfilmung Heidi. Nach mehreren Rollen in Filmen uns Serien kam sie 2019 als Nachfolge von Alwara Höfels zum Tatort. Als Vorbereitung auf diese Rolle machte sie ein Praktikum bei der Bundespolizei in Dresden.

Martin Brambach spielt Peter Michael Schnabel

Martin Brambach wird 1967 ebenfalls in Dresden geboren. Aufgewachsen bei seiner Mutter, erfuhr er im Alter von zwölf Jahren, das sein Vater nicht sein leiblicher Vater ist. Sein Abitur hat er abgebrochen, um dann an die Westfälische Schauspielschule Bochum zu gehen. Zwischen 1985 und 1994 war Brambach oft auf Bühnen verschiedenster Theater zu sehen. Sein Filmdebüt erfolgte dann im Jahre 1994. Als jemand, der sich oft nur mit Nebenrollen zufriedengeben muss, übernahm er 2009 eine Rolle eines Spielfilms als Hauptdarsteller. Bevor er 2016 zum Tatort als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel kam, spielte er dort ebenfalls in mehreren Gastrollen mit.