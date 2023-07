per E-Mail teilen

Drei Menschen hat er in einem Mehrfamilienhaus erschossen, zwei weitere in einem Haus in der Nähe verletzt. Anschließend wurde der mutmaßliche Täter in seinem Auto erwischt.

Die Beamten fanden bei dem Mann im Auto zwei Kurzwaffen. Der Mann sei Sportschütze, erklärte die Polizei. Als solcher besitze er mehrere verschiedene Waffen und habe auch eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Erstmals sei die Polizei 2018 über Nachbarschaftsstreitigkeiten in dem Mehrfamilienhaus informiert worden. Seitdem habe man aber nur von einzelnen Vorkommnissen erfahren, beispielsweise Gerangel, beleidigende Äußerungen oder Drohgebärden. Darüber hinaus sei der 64-Jährige nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei Augsburg: 64-Jähriger erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus

Schauplatz der Tat ist die 7.500-Einwohner-Gemeinde Langweid, ein paar Kilometer nördlich von Augsburg. Dort hat am Freitagabend ein 64-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße drei Menschen erschossen, wie die Polizei mitgeteilt hat.

„Bei dem Tatverdächtigen und den drei Getöteten handelt es sich um Nachbarn, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnten“ , teilte sie später in der Nacht zum Samstag mit. „Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein Nachbarschaftsstreit voraus.“

Polizisten und Beamte der Spurensicherung stehen vor dem Haus in Langweid bei Augsburg, in dem drei Menschen erschossen worden sind. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Verdächtiger geht nach Bluttat in weiteres Haus und schießt erneut

Die Opfer sind zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und ein 52-jähriger Mann. Was genau gegen 19:15 Uhr in dem Haus vor sich gegangen ist, ist noch unbekannt.

Anschließend habe der mutmaßliche Täter jedenfalls einige hundert Meter weiter ein Haus in der Hochvogelstraße betreten und dort eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen mit Schüssen verletzt, die er ebenfalls kannte – wie genau, wurde nicht mitgeteilt. Die beiden würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, seien aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr.

Nachrichten 29.7.2023 64-Jähriger erschießt drei Menschen Dauer 0:35 min Bluttat bei Augsburg.

64-Jähriger lässt sich nach den Schüssen ohne Widerstand festnehmen

Die Polizei hatte die Fahndung nach dem Täter eingeleitet, nachdem sie wegen der Schüsse alarmiert worden war. Schon kurz darauf konnte sie den 64-Jährigen in seinem Auto anhalten. „Er ließ sich ohne Widerstandshandlungen festnehmen“ , sagte ein Polizeisprecher wörtlich. Ein Ermittlungsrichter erließ nach Angaben der Polizei am Samstag Haftbefehl gegen den 64-Jährigen, der nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt.