Hat es den „Badewannen-Mord“, für den Manfred Genditzki so lange im Gefängnis war, überhaupt gegeben? Neue Gutachten brachten eine sensationelle Wende.

Bis vergangenen August hat Manfred Genditzki im Knast gesessen: 4.912 Tage oder knapp 13,5 Jahre. Das Landgericht München II hatte ihn 2010 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.

Nach Ansicht der damals zuständigen Kammer hatte er im Oktober 2008 eine 87 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, in dem er als Hausmeister arbeitete, in der Badewanne ertränkt.

Wenn der Staatsanwalt auf Seiten des Angeklagten steht

Dann tauchten neue Gutachten auf und alles stellte sich anders dar: Vermutlich ist die alte Frau verunglückt, steht beispielsweise in einem biomechanischen Gutachten zu dem Fall. Im vergangenen August wurde Genditzki freigelassen und das Verfahren in diesem Frühjahr wieder aufgenommen.

„Hat überhaupt eine Tat stattgefunden?“ – das sei die entscheidende Frage, sagte Michael Schönauer. Er ist Staatsanwalt und vertritt die „Anklage“ im Wiederaufnahmeverfahren, das am Freitag abgeschlossen werden könnte. Schönauer sagt außerdem, die Staatskasse sei verpflichtet, Genditzki zu entschädigen. Er finde „die passenden Worte nicht“ .

Hier seht ihr den ganzen erschütternden Fall des Manfred Genditzki in der Crime-Time-Doku des SWR:

Altersfreigabe: ab 0 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

Nix „Badewannen-Mord“: Seniorin ist wohl schlicht gestürzt

Möglich sei laut dem biomechanischen Gutachten, dass die Seniorin, die laut dem früheren Urteil von Genditzki ermordet worden sein soll, schlicht in die Wanne stürzte, sich den Kopf anschlug und ertrank. Laut einem weiteren thermodynamischen Gutachten starb die alte Frau zudem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deutlich nach dem von der Staatsanwaltschaft angenommenen Tatzeitraum.

Er hat die Vorwürfe stets bestritten. Der Tag seiner Verhaftung sei für Genditzki der „Tag seiner persönlichen Zeitenwende“ gewesen, sagte sein Anwalt Klaus Wittmann in seinem Schlussplädoyer und forderte – ebenso wie seine Kollegin Regina Rick – Freispruch wegen erwiesener Unschuld und nicht aus Zweifel an Beweisen.

Genditzki-Verteidigerin: „Die Anklage war nicht nur bösartig, sondern auch schlampig“

„Es ist absolut nicht gerechtfertigt, irgendeinen Makel noch an Herrn Genditzki hängen zu lassen“ , sagte Wittmann. Die Vorwürfe seien „Unfug, einfach Unfug“ . „Er ist unschuldig und das muss meines Erachtens nach in dem Urteil drinstehen.“

Rick fügte hinzu: „Man hat jemanden verurteilt, gegen den nichts vorlag und hat damit eine Realität geschaffen, die es nie gab.“ Sie kritisierte die Ermittlungsbehörden von damals scharf: „Die Anklage, die war nicht nur bösartig, sondern auch schlampig.“

Die Geschichte um Manfred Genditzkio erinnert manche an den Justizirrtum im Fall Harry Wörz:

Vorwurf: Anklage hat 2010 den Streit zwischen Seniorin und „Täter“ schlicht erfunden

Sie glaube nicht daran, dass Indizien, die ihren Mandanten entlasteten, zufällig nicht in den Akten auftauchten, so die Anwältin. „Nichts von dem hat sich bewahrheitet, was in der Anklage steht.“

Behauptungen in der Anklage seien nicht von Beweisen unterfüttert. Als Motiv wurde beispielsweise ein Streit angenommen. „Dieser Streit war immer und ist eine Erfindung der Justiz“ , betonte Rick.

Staatsanwalt: Erkenntnisse, die es im ersten "Badewannen-Mord-Prozess" noch nicht gab

Das damalige Urteil war nach zwei Revisionen rechtskräftig geworden. Nach Genditzkis jahrelangem Kampf wurde der Fall schließlich neu aufgerollt – was höchst selten vorkommt. Im neuen Verfahren waren nun Gutachter gehört worden, die den jahrelang inhaftierten Mann aus Sicht seiner Verteidigung und nun auch der Staatsanwaltschaft entlasten.

Der Prozess sei „vor allem ein Sachverständigenprozess“ gewesen, sagte Staatsanwalt Schönauer. Und diese hätten auf Erkenntnisse zurückgreifen können, die es in den vergangenen beiden Prozessen noch nicht gegeben habe.

Genditzki: „Ich möchte noch sagen, dass ich unschuldig bin“