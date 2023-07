Wegen des Feuers auf einem Frachter in der Nordsee ist ein Schlepper im Einsatz. Mindestens ein Mensch ist bei dem Feuer gestorben. Die Sorge vor einer Umweltkatastrophe wächst.

Der Frachter „Fremantle Highway“ hat rund 3.000 Autos geladen und treibt vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland. Das Feuer könne nicht gelöscht werden, solange der Frachter nicht stabilisiert sei, sagte eine Sprecherin der niederländischen Küstenwache. Die Behörde rechnet damit, dass das Schiff noch tagelang brennen könnte.

Erst sollte der Schlepper „Nordic“ aus Deutschland das Feuer löschen. Jetzt wurde das Schiff aber abgezogen und durch ein anderes, die „Fairplay-30“ ebenfalls aus Deutschland, ersetzt. Auf Bildern ist zu sehen, wie die „Nordic“ Wasser verschießt.

Umweltkatastrophe soll verhindert werden

Gut 27 Kilometer vor der Küste versuchen Rettungskräfte mit aller Macht ein Sinken des Schiffes und damit eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Der Schlepper war in der Nacht von Helgoland zum Einsatzort gestartet. Das Feuer ist vermutlich bei den etwa 25 elektrischen Autos ausgebrochen, die der Frachter geladen hatte.

Bei einem Sinken des Schiffes könnten Treibstoff, Öl und die etwa 3.000 Autos ins Wasser und auf den Meeresboden gelangen. „ Wir tun alles, um das zu verhindern “, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde dem Radiosender NOS.

Ein Untergang des brennenden Autofrachters könnte aus Sicht des Bürgermeisters der deutschen Nordseeinsel Borkum schwere Umweltschäden zur Folge haben. „ Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden “, sagte Jürgen Akkermann (parteilos).

Hoffentlich geht der brennende Frachter nicht unter! Es ist für Ameland und Umgebung zu hoffen🙏 #Ameland #Nordsee pic.twitter.com/YHYABH9Ymj

30 Meter ins Wasser gesprungen

Das Feuer ist wohl bei den etwa 25 elektrischen Autos ausgebrochen. Ob deren Akkus aber die Brandursache sind, ist unklar. Die Besatzung versuchte, den Brand einzudämmen. Doch der breitete sich so schnell aus, dass die Besatzung das etwa 200 Meter lange Schiff verlassen musste. Einige Menschen mussten von Bord springen – rund 30 Meter in die Tiefe.

„ Einer nach dem anderen sprang “, sagte Kapitän Willard Molenaar vom Amelander Rettungsboot, das als erstes an der Unglücksstelle war. „ Die waren echt in Not, sonst springt man nicht einfach so tief. “ Sieben Menschen retteten er und seine Crew aus der See. Die übrigen wurden mit Hubschraubern von Bord geholt und in mehrere Krankenhäuser gebracht.

Alle Überlebenden sind gerettet

Wie die niederländische Küstenwache mitteilte, sei durch das Feuer auf dem Frachtschiff ein Mensch ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten demnach gerettet werden, mehrere Personen seien verletzt worden. Der Frachter war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten und fährt unter der Flagge Panamas. Das Havariekommando in Cuxhaven ist in Deutschland für die maritime Notfallvorsorge und das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee zuständig.