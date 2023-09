per E-Mail teilen

Die CDU hat ein neues Logo und präsentierte es in einem Imagefilm. Das könnte das Ende der Geschichte sein. Ist es aber nicht: Die CDU blamierte sich damit bis auf die Knochen – aber rettet sich sehr sympathisch.

Am Dienstag hat die CDU ihren neuen Look enthüllt. Das neue Logo hat schwarze CDU‑Lettern vor türkisem Hintergrund. Auf Youtube und X, ehemals Twitter, teilte die Partei ein Imagevideo dazu. Nach 19 Sekunden sieht man im Clip ein Foto, dass den Reichstag in Berlin zeigen soll.

Ab hier wird es lustig: Es war nicht der Reichstag, sondern der Präsidentenpalast in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien. Auf dem YouTube-Kanal der CDU ist das Video noch zu sehen, auf X ehemals Twitter, ist es gelöscht. Aber naja, das Netz vergißt nix 😀:

ich weiß nicht, welche agentur für die freunde von der cdu arbeitet und ich weiß auch nicht, wer in der cdu-spitze für die abnahme des videos verantwortlich war. aber ich weiß wie der reichstag in berlin ausschaut und wie nicht. aha. https://t.co/XJO8Bxg3rI pic.twitter.com/vjp1qZNzP6

CDU verwechselt Bundestag mit Palast in Georgien

Beide Gebäude haben eine Glaskuppel über einer breiten Fassade mit Säulen. Kann man ja mal verwechseln? Die Partei reagierte umgehend – mit Humor:

Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden. 😅 pic.twitter.com/XPAVsBzLgX

#Reichstag: CDU-Fehler ist gefundenes Fressen im Netz

Und ja, jetzt explodiert das Internet. An solchen Tagen lieben wir das Netz!

Der Reichstag. pic.twitter.com/shtSwZPJMo

Ja gut, da ist der CDU in ihrem neuen Clip ein winziger Faux-Pas unterlaufen, was den Reichstag angeht. Aber ehrlich gesagt: Für mich ist es deutlich entscheidender, dass sie wichtige Deutsche Ikonen wie Angela Merkel und das Brandenburger Tor perfekt in Szene gesetzt haben. pic.twitter.com/EgGTqVGiLS

Finden sie keine Ampeln und Straßenkreuzungen:

Die Sicherheitsabfrage auf der Website der #CDU ist jetzt auch aktualisiert - passend zur neuen Imagekampagne mit dem schönen Bild vom #Reichstag. pic.twitter.com/nr3QZnqzZB

Schloß Neuschwanstein ist auch ein mega Reichstag. Oder wer bin ich und wenn ja wieviele? Verwirrend das alles!

Der Reichstag. pic.twitter.com/LXFWqR5Rhl

Berlin oder Paris, Hauptsache Italien!

Der Reichstag. pic.twitter.com/VeJM9PnZpk

Der Reichstag. pic.twitter.com/7UbVJRJqRb

Wie sieht das neue Logo der CDU aus?

Völlig untergegangen ist der eigentliche Sinn und Zweck des Videos: Die Präsentation des neuen Logos. Aber ihr habt ja uns – hier der Vollständigkeit halber das neue Logo der CDU: