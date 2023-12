Die Familie des Politikers hat mitgeteilt, dass Schäuble am zweiten Weihnachtstag verstorben ist.

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie der Deutschen Presse-Agentur mit.

Schäuble wurde 81 Jahre alt. Der Politiker war seit den 1980er Jahren Bundesminister in verschiedenen Ressorts, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, CDU-Parteichef und von 2017 bis 2021 Bundestagspräsident.

Wolfgang Schäuble tot: Was war die Todesursache?

Schäuble ging es nach SWR-Informationen in den vergangenen Wochen nicht gut. Schäuble sei an einer langen, schweren Krankheit gestorben. Er sei zudem schwer erkältet gewesen und habe in seiner Heimat und in Berlin auf die Teilnahme an Terminen verzichtet, die ihm immer wichtig waren.

Wolfgang Schäuble: Gefürchtet für seinen trockenen Humor

Viele von uns hat Wolfgang Schäuble ein Leben lang begleitet. Er war einfach immer da – und bei vielen auch berüchtigt für seinen trockenen Humor. Insbesondere seine englischen Sprüche sind vielen im Kopf geblieben, weiß SWR3-Reporterin Corinne Schwager.

Legendär auch Schäubles Antwort auf die Frage, warum er immer so finster schaue:

Wenn ich ein unfreundliches Gesicht aufsetze, erspart mir das 80 Prozent der Gespräche

Wolfgang Schäuble gestorben: Politiker trauern

Vor allem in der Union war Schäuble ein von allen geachteter Politiker und Mensch. CDU-Chef Friedrich Merz schrieb auf X, die Nachricht von Schäubles Tod erfülle ihn mit großer Trauer. „ Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. “

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai schrieb, Deutschland verliere eine wahre politische Persönlichkeit. „Er hat Großes geleistet für Deutschland und Europa.“

Baden-Württembergs CDU-Vize Daniel Caspary schrieb, mit Schäuble verlieren Europa, Deutschland und die CDU „einen großen Staatsmann, dessen Hingabe an Europa und seine beeindruckende politische Karriere uns allen ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.“

Wolfgang Schäuble tot: Das war sein Leben

Schäuble war promovierter Jurist. Er hatte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. 1984 hatte Schäuble als Bundesminister für besondere Aufgaben zum ersten Mal ein Regierungsamt übernommen. Als Bundesinnenminister verhandelte er 1990 maßgeblich die Staatsverträge zur deutschen Vereinigung.

In den 1990er Jahren war Schäuble als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag eine wichtige Stütze für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Nach der Wahlniederlage der Unionsparteien 1998 kam es aber zum Bruch der Politiker.

Wolfgang Schäuble: Rückzug aus CDU-Spitze nach Spendenaffäre

Die CDU-Spendenaffäre trieb Schäuble nach nicht einmal 18 Monaten im Februar 2000 dazu, den Parteivorsitz aufzugeben. Er zog sich damals auch aus der Spitze der Fraktion zurück. Davor hatte Schäuble zugegeben, dass er 1994 eine Barspende in Höhe von 100.000 Mark vom Waffenhändler Karlheinz Schreiber entgegengenommen hat.

Ein Jahrzehnt später spielte Schäuble auf der politischen Bühne wieder in vorderster Reihe mit. Angela Merkel berief Wolfgang Schäuble zum Bundesinnenminister. Vier Jahre später – 2009 – wechselte er ins Finanzressort. In der zurückliegenden Wahlperiode von 2017 bis 2021 war Schäuble Bundestagspräsident.

Wolfgang Schäuble: Dienstältester Bundestagsabgeordneter tot

Neben allen politischen Ämtern, die Schäuble bekleidete, war er auch der dienstälteste Abgeordnete der deutschen Parlamentsgeschichte seit 1871. Im November 1972 wurde der gebürtige Freiburger im Wahlkreis Offenburg zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Fast 50 Jahre lang hatte er ohne Unterbrechung das dortige Direktmandat inne.

Attentat auf Wolfgang Schäuble: Politiker seit 30 Jahren gelähmt

Seit mehr als 30 Jahren war der evangelische Christ Schäuble vom dritten Brustwirbel abwärts gelähmt. Schäuble war auf den Rollstuhl angewiesen, nachdem am 12. Oktober 1990 ein psychisch kranker Attentäter bei einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau bei Offenburg auf ihn geschossen hatte.

Schäuble war seit 1969 mit seiner Frau Ingeborg verheiratet und hatte vier Kinder. Seine Tochter Christine ist mit Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) verheiratet. In einem gemeinsamen Interview von Schäuble und Strobl sagte der Politiker, man sei familiär zwar eng verbunden, trenne das aber klar von der Politik.