Neuer Monat, neue Gesetze und Regelungen: Welche wichtigen Änderungen es im Oktober gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Im Oktober werden in Deutschland die Winterreifen aufgezogen. Dafür gibt es jetzt eine neue Regelung: Ab 1. Oktober sind bei winterlichen Straßenverhältnissen nur noch Reifen erlaubt, die das Alpine-Symbol haben. Das gilt für normale Winterreifen und auch Allwetterreifen.

So sieht das Alpine-Symbol aus:

Bisher durften Autofahrerinnen und Autofahrer auch noch sogenannte M+S-Reifen nutzen, wenn diese vor 2018 hergestellt wurden. Das reicht nun aber nicht mehr aus. Wer nicht die richtigen Reifen fährt, kann ein Bußgeld von mindestens 60 Euro bekommen.

Doch Winterreifen aufziehen ist nicht das einzige, was ihr vor den kalten Monaten bei eurem Auto beachten solltet:

Wer Bafög bekommt, bekommt ab dem Wintersemester mehr Geld. Das sind die neuen Beträge:

Der sogenannte Grundbedarfssatz steigt um fünf Prozent auf 475 Euro.

Für Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen, steigt die Wohnkostenpauschale auf 380 Euro. Der Förderungshöchstbetrag steigt von 934 Euro um 58 Euro auf 992 Euro.

Studienanfänger unter 25 Jahren aus finanziell schwächeren Haushalten haben zudem Anspruch auf eine einmalige Studienstarthilfe in Höhe von 1.000 Euro.

Wir bekommen wieder eine Stunde dazu: Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern. In der Nacht auf Sonntag, den 27. Oktober, werden die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

Fahrschülerinnen und -schüler müssen ab dem 1. Oktober mit neuen Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Zweimal im Jahr werden die Fragenkataloge für verschiedene Führerscheinklassen überarbeitet. Das sind etwa Umformulierungen und neue Fragen.

