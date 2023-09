Die EU will auf die neuen Anforderungen im Straßenverkehr reagieren und plant Verkehrsregeln, die auf die heutige Zeit zugeschnitten sind. Wie sollen die neuen Regeln aussehen?

Die Bild titelt eine Geschichte mit der Schlagzeile „ EU plant Führerschein-Hammer! “. Auch andere Medien haben das schon aufgeschnappt. Was erst einmal nach einer Schocknachricht klingt, entpuppt sich aber schnell als Mogelpackung. Wie so oft bei solchen Horror-Titeln ist die Geschichte dahinter als zwar nicht falsch – aber eben auch nicht ganz richtig.

Fakt ist, dass die EU-Kommission tatsächlich plant, die Führerscheinregeln zu aktualisieren. Im Moment ist noch die Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG in Kraft – die ist aber fast 20 Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die EU-Kommission schreibt dazu auf ihrer Homepage:

Die Kommission wird die derzeitige Führerscheinrichtlinie, die 2006 angenommen wurde, überarbeiten, um die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern und die Freizügigkeit zu erleichtern. Die Initiative wird den neuen Herausforderungen für die Mobilität, insbesondere im digitalen Bereich, Rechnung tragen und zu den Zielen der EU beitragen, die in der Strategie für intelligente und nachhaltige Mobilität von 2020 festgelegt sind.

Übersetzt heißt das: Die EU-Kommission will die Sicherheit auf den Straßen verbessern und dafür sorgen, dass die Regeln in allen Ländern gleich sind. So wie das in der Strategie für intelligente und nachhaltige Mobilität festgelegt ist.

Französische Grünen-Politikerin stellt Führerschein-Ideen vor

Hintergrund der Berichterstattung ist der Änderungs-Entwurf einer EU-Politikerin. Und darin liegt der feine Unterschied: Nicht die EU plant einen „ Führerschein-Hammer “, sondern eine französische Grünen-Politikerin. Karima Delli hat ihre Ideen vorgestellt, wie sie sich eine Neuregelung der Führerscheinregeln vorstellt. In einem 119-seitigen Papier hat sie einige sehr kontroverse Vorschläge unterbreitet.

Am Montag, den 18. September, schrieb Delli auf der Plattform X, dem ehemaligen Twitter, dass sie an diesem Tag ihren „ Berichtsentwurf zur Überarbeitung der Führerscheinregeln in der EU “ vorstellen werde. Ihre wichtigsten Punkte seien die allgemeine Einführung des Punkteführerscheins in Europa, ein spezifischer Führerschein für SUVs und Geschwindigkeitsbegrenzungen. „ Was zählt, ist die Rettung weiterer Leben. “

Die Führerschein-Vorschläge von Karima Delli Die französische Grünen-Politikerin Karima Delli hat einen Entwurf zur Überarbeitung der momentan gültigen Führerscheinregeln vorgeschlagen. Zentrale Punkte ihres Berichts: Den Punkteführerschein in Europa einzuführen, einen speziellen SUV-Führerschein und mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Insgesamt umfasst ihr Vorschlag acht Punkte: Ein punktebasierter Führerschein Ein Führerschein wird mit 12 Punkten ausgegeben. Je nach Verstoß werden Punkte abgezogen – wer keine Punkte mehr hat, verliert auch den Lappen. Delli meint: „ Wer Angst vor Punkteverlust hat, rettet damit Leben. “ Sie weiß aber auch, dass ich einige Länder gegen den punktebasierten Führerschein wehren. Strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen Delli möchte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von zwei Punkten abhängig machen: von der Art des Führerscheins und dem gefahrenen Fahrzeug. Ihr Hintergedanke: Zu hohe Geschwindigkeiten seien zum einen für 30 Prozent der tödlichen Unfälle verantwortlich. Außerdem ließe sich der Treibhausgasausstoß reduzieren – immerhin sei der Automobilverkehr für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich. Ein spezieller Führerschein für SUVs Die „ schwereren und sperrigeren Fahrzeuge “ seien anfälliger für Unfälle. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit diesen „ Ungetümen auf Rädern “ sterbe, sei doppelt so hoch, argumentiert Delli. Deswegen schlägt sie einen Führerschein B+ für SUVs vor – den man erst ab einem Alter von 21 Jahren machen dürfe. Führerschein ab 18 Delli ist dagegen, das Führerscheinalter auf unter 18 Jahre abzusenken. Junge Fahrer seien „ stärker von Verkehrsunfällen betroffen “, daher müsse man die Risiken so weit wie möglich begrenzen. Begrenzt gültiger Führerschein Delli schlägt vor, dass ärztliche Untersuchungen eingeführt werden. Unabhängig vom Alter des Lizenznehmers solle ein Arzt alle zehn Jahre prüfen, ob ein Autofahrer noch geeignet ist, seinen Führerschein zu verlängern. Die Untersuchung soll es auch für Fahranfänger geben, die ihren Führerschein erst noch machen wollen. Auch chronisch kranke sollen sich nach Dellis Willen regelmäßig untersuchen lassen. Ab einem Alter von 60 Jahren soll die Untersuchung alle sieben Jahre stattfinden, ab dem 70. Geburtstag alle fünf und ab dem 80. Geburtstag alle zwei Jahre. Spezielle Regeln für Fahranfänger Für Führerscheinneulinge soll es EU-weit spezielle Regeln geben. Delli schlägt eine „ Null-Toleranz “ bei Alkohol oder strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen vor. Zudem macht sich Delli für ein Fahrverbot von Führerscheinneulingen zwischen 0:00 und 6:00 Uhr stark. Einheitliche Regeln für Fahrlehrer Delli schlägt vor, dass es EU-weit einen harmonisierten „ Rahmen für Fahrlehrer “ und „ gemeinsame Regeln für die Ausbildung künftiger Fahrer “ geben sollte. Denn Sicherheit gehe uns alle an. Besserer Schutz für die Schwächsten Vor allem Radfahrer und Fußgänger müssten im Verkehr besser geschützt werden. „ Wenn wir Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, haben wir weder Airbags noch Stoßstangen, um uns zu schützen “, sagt Delli.

Delli-Pläne: Heftiger Gegenwind aus Österreich

Karima Delli weht der Wind kalt um die Nase, seit sie ihre Pläne vorgestellt hat. Vor allem aus Österreich kommt heftiger Widerstand gegen ihre Pläne. ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger wetterte: „ Klar ist, dass es sich hierbei um den Vorschlag einer einzelnen Abgeordneten handelt, der für uns als Volkspartei nicht nur indiskutabel ist, sondern einem Anschlag auf die Mobilität der Menschen gleichkommt. “

Natürlich sei es der Wunsch aller, den Verkehr im allgemeinen sicherer zu machen – vor allem beim Autofahren, sagt der ÖPV-Mann, „ aber mit Sicherheit nicht durch diskriminierende Maßnahmen “. Ottenschläger zeigt sich hart: „ Mit uns wird es so etwas nicht geben. Nicht in Österreich und wir bekämpfen das auch auf europäischer Ebene. “

Neue Führerscheinregeln: Das plant die EU

Die EU hat ein ehrgeiziges Projekt ausgegeben, zu dem Delli mit ihren Vorschlägen einen Teil dazu beitragen will. Bis 2050 soll die Zahl der Verkehrstoten nach Vorstellungen der EU auf null sinken – das Programm dazu nennt sich Vision Zero. Ob das Ziel wirklich machbar ist? 2022 starben im Straßenverkehr EU-weit immer noch 20.000 Menschen.

Der größte Teil der Opfer sei dabei zu Fuß, mit dem Rad, mit Rollern und mit Motorrädern unterwegs gewesen. Deshalb sei es ein zentrales Anliegen der neuen Vorschriften, die Verkehrssicherheit in der EU zu erhöhen.

Dazu will die EU-Kommission unter anderem durchsetzen, dass Fahranfänger eine Probezeit von mindestens zwei Jahren bekommen. Denn Führerscheinneulinge seien an zwei von fünf tödlichen Zusammenstößen beteiligt, schreibt die Kommission. Bei uns in Deutschland ist das ohnehin schon so. Bei den EU-Plänen geht es aber darum, das europaweit gleich zu machen.

Begleitetes Fahren soll in der ganzen EU kommen

So sollen Jugendliche in ganz Europa schon ab 17 Jahren begleitet fahren dürfen und so Erfahrung im Straßenverkehr sammeln. Zudem sollen Fahrausbildung und Führerscheinprüfung so angepasst werden, dass Fahrer besser darauf vorbereitet sind, sich die Straße mit verletzlichen Nutzern zu teilen – darunter explizit auch Fahrer von E-Scootern und E-Bikes.

Schließlich soll auch die Fahrtauglichkeit besser bewertet werden, unter anderem sollen Fortschritte bei chronischen Krankheiten wie Diabetes mit einbezogen werden. Und um Führerscheine zwischen den EU-Mitgliedsstaaten besser anzuerkennen, soll ein digitaler Führerschein eingeführt werden.

Was aber bei den ganzen Ideen nicht untergehen darf: Es ist noch nichts beschlossen. Alle Vorschläge der EU-Kommission müssen von den Mitgliedsländern abgesegnet werden, bevor sie in Kraft treten können.