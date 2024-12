Tipps: So könnt ihr Sternschnuppen fotografieren

Wer Bilder für Instagram oder Facebook machen will, kann dafür das Smartphone verwenden. Noch besser sind aber Kameras mit einem Weitwinkel-Objektiv und eine lange Belichtungszeit. Wer zum Beobachten ein Fernglas oder Teleskop verwenden will, verpasst so die Sternschnuppen eher, weil sie ein viel zu kleines Sichtfeld abbilden.