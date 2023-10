per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Vier Arbeiter sind tot, einer lebensgefährlich verletzt: Auf einer der größten Baustellen in Hamburg ist ein Gerüst eingestürzt. Wie konnte das passieren?

Ein Baugerüst war in einem Fahrstuhlschacht aufgestellt und ist aus bislang ungeklärter Ursache zusammengebrochen. Am Montagmorgen um kurz nach neun Uhr stürzten die Bauarbeiter aus dem achten Stock in die Tiefe.

Unfall in Hamburg: Bergungsarbeiten werden heute fortgesetzt

Die Einsatzkräfte konnten zunächst drei Tote und den lebensgefährlich verletzten Mann finden. Ein Arbeiter galt als vermisst. Am frühen Nachmittag wurden dann ein weitere Toter entdeckt. Heute sind die Einsatzkräfte wieder im Einsatz. Ein toter Bauarbeiter müsse noch geborgen werden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Wie war die Lage vor Ort?

Hamburg: Gerüst in Fahrstuhlschacht gestürzt

Die Arbeit auf der Baustelle in der Hafencity ist für die Einsatzkräfte kompliziert. Höhenretter und ein technischer Zug der Freiwilligen Feuerwehr waren am Montag über Stunden im Einsatz. Die Schwierigkeit bestand laut Feuerwehr darin, dass die Rettungskräfte viele Gerüstteile sichern und sich zugleich Stockwerk für Stockwerk nach unten vorarbeiten mussten. Die Trümmerteile stapeln sich laut Feuerwehr vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock. Der Einsatzleiter beschrieb den Trümmerberg als „Riesen-Mikado“ aus Gerüststangen.

Wir haben hier drei Stockwerke, wo wir Trümmerteile zur Seite schieben müssen und sichern müssen.

SWR3-Reporterin Anna Rüter hat mit der Feuerwehr gesprochen und beschreibt die extrem angespannte und schwierige Lage vor Ort:

Nachrichten 30.10.2023 „Alle sind extrem bestürzt“ Dauer 1:15 min „Alle sind extrem bestürzt“

Feuerwehrmann rettet 22 Kinder – und verliert sein eigenes Haus an die Flut

Einsatz für Feuerwehrleute lebensgefährlich

Laut einem Feuerwehrsprecher ist der Einsatz auf der Baustelle auch für die Feuerwehrleute lebensgefährlich. Die Baustelle wurde komplett evakuiert. Es hätten dort 1.300 bis 1.500 Menschen gearbeitet, sagte ein Bauleiter. Notfallseelsorgende wurden zur Betreuung der Einsatzkräfte und Augenzeugen hinzugerufen. Auch ein Kriseninterventionsteam sei im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Kollegen des NDR berichten hier über das Unglück

Warum ist das Gerüst auf der Baustelle in Hamburg zusammengebrochen?