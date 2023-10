per E-Mail teilen

Der Herbst macht es Autofahrern schwer: Mehrere Menschen sind nach mehreren Massen-Unfällen verletzt. Hier gibt es alle Infos!

Am Freitagabend sind auf der Autobahn 81 zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld (Kreis Heilbronn) etliche Autos ineinander gekracht. Mindestens ein Mensch erlitt schwere Verletzungen, mehr als 30 weitere wurden leicht verletzt. Zahlreiche Menschen stecken nun in Staus fest.

Autobahn 81 nach Unfällen voll gesperrt – lange Staus

Insgesamt waren 85 Fahrzeuge an 17 Unfallstellen beteiligt. Nach Angaben der Polizei waren wohl 113 Menschen in die Unfälle verwickelt. Für Betroffene oder auch Wartende im Stau wurde ein Busverkehr nach Untergruppenbach eingerichtet, dort wurden sie in einer Halle versorgt. Die Polizei hat die Autobahn voll gesperrt. Das sorgte für teilweise bis zu 25 Kilometer lange Staus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wir kümmern uns jetzt zunächst um die Betroffenen und versorgen die Leute.

Unfallbeteiligte berichten von blendender Sonne und Nebel

Wie es zu den vielen Unfällen kommen konnte, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte: „ Es kann aber an der Witterung gelegen haben. Da müssen wir erst prüfen. “ Unfallbeteiligte berichteten nach Angaben mehrerer Medien, sie seien von der Sonne geblendet worden, außerdem sei plötzlich Nebel aufgezogen.

Details zu den Unfällen auf der A61 findet ihr auch in den regionalen News vom SWR, hier bei SWR Aktuell.

