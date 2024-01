Trotz der Niederlage gegen Kroatien haben es die deutschen Handballer ins Halbfinale geschafft. Jetzt kommt Dänemark.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kassierte am Mittwochabend zum Abschluss der Hauptrunde gegen Kroatien eine ernĂĽchternde 24:30 (14:13)-Pleite.

Deutschland gegen Kroatien: So lief das Handball-Spiel

Rund 20.000 Fans haben das Spiel am Mittwochabend in der Lanxess Arena in Köln geschaut. In der zweiten Halbzeit hatte das DHB-Team bei den Abschlüssen heftige Probleme und scheiterte immer wieder am kroatischen Schlussmann Dominik Kuzmanović (22 Paraden). Am Ende hat Deutschland deutlich mit 24:30 verloren. Für das Team von Coach Alfred Gislason war es die zweite EM-Niederlage.

Sebastian Heymann und Johannes Golla waren mit je vier Toren wohl die besten Werfer fĂĽr die DHB-Auswahl, die letztmals vor fĂĽnf Jahren bei der Heim-WM im Halbfinale eines groĂźen Turniers stand.

Nachrichten 25.1.2024 Deutsche Handballer enttäuschen gegen Kroatien Dauer 0:50 min Beitrag von Daniel Neuhaus

Dänemark ist eine überragende Mannschaft, aber die werden sich trotzdem ihren Druck machen. Mit diesem tollen Publikum im Rücken ist alles möglich.

Woher kommt Handball?

Deshalb ist Deutschland im Halbfinale

Deutschland spielt nun am Freitag gegen Dänemark um den Einzug ins Finale. Möglich wurde das durch die Patzer der Konkurrenz. Österreich musste sich gegen Island mit 24:26 geschlagen geben, danach unterlag Ungarn dem Rekord-Weltmeister Frankreich mit 32:35.

Das zweite Endspiel-Ticket spielen Frankreich und Titelverteidiger Schweden aus.