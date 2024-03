Fast jeder Polizist in Mannheim war in der Nacht auf Donnerstag unterwegs. Ein kleiner Junge war verschwunden. Erst am Morgen wurde er gefunden: lebend und gesund.

Wenn ihr aus Mannheim seid, hat euch vielleicht in der Nacht auf Donnerstag HubschrauberlĂ€rm geweckt – um vier Uhr morgens! Das hatte einen guten Grund: Ein 7-jĂ€hriger Junge war seit dem Nachmittag verschwunden.

Mannheimer Busfahrer entdeckt 7-JĂ€hrigen

Die Polizei habe alles aufgeboten, um ihn zu finden, sagt Polizeisprecher Stefan Wilhelm. Und doch hat nicht die Polizei ihn gefunden, sondern ein Busfahrer.

Nachrichten 7.3.2024 Vermisster Junge ĂŒbernachtet im Schulbus Dauer 0:27 min Das sagt die Polizei.

Junge kauert viele Stunden unter einem Sitzplatz im Schulbus

Der Kleine, der nach Aussagen der Polizei Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden, war gegen 14 Uhr in einem kleinen Schulbus mit 9 PlĂ€tzen nach Hause gefahren. Dort kam er aber nicht an. Aus bislang unbekannten GrĂŒnden hatte er sich im Bus unter einer Sitzbank versteckt.

Auch der Busfahrer bemerkte ihn an der Endstation nicht. Ihm könne man aber keinen Vorwurf machen, sagt Wilhelm. Praktisch kein Busfahrer komme nach Fahrtende auf die Idee, nochmal unter allen Sitzen nachzuschauen.

Mannheimer Polizei schickte alle verfĂŒgbaren Beamten auf die Suche

Der 7-JĂ€hrige kam jedenfalls nicht zu Hause an. Was die Eltern durchgemacht haben, will man sich kaum vorstellen. „ Ein Junge in diesem Alter kann auf keinen Fall eine Nacht allein draußen verbringen “, sagt Wilhelm. Es sei außerdem sehr kalt gewesen.

Die Polizei habe dann praktisch jeden verfĂŒgbaren Beamten auf die Straßen geschickt. Man habe die ganze Nacht die Innenstadt „ auf den Kopf gestellt “ und „ jeden Stein umgedreht “. Erst in der NĂ€he der Schule und seines Elternhauses. Dann in der ganzen Stadt. Gegen 4 Uhr morgens wurde ein Hubschrauber losgeschickt, der in geringer Höhe ĂŒber die HĂ€user strich.

Polizeisprecher: „Ein Streich war das auf keinen Fall“

Die Auflösung kam erst, als der Morgen schon deutlich fortgeschritten war: Da betrat ein neuer Busfahrer den Bus vom Vortag – und fand den armen Jungen. Der hatte sich aus unbekannten GrĂŒnden wĂ€hrend der Heimfahrt unter einem Sitz versteckt.