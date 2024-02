„Nur schwingen und durchziehen“ – ein Mann erklärt Profigolferin Georgia Ball ungefragt, was sie beim Abschlag besser machen soll. Wie findet ihr das? Diskutiert mit.

Georgia Ball ist Profigolferin und Golftrainerin in Großbritannien. Sie weiß eigentlich, wie es geht. Und trotzdem: In ihrem Video, das auf TikTok gerade viral geht, gibt ihr ein Mann ungefragt Tipps von der Seite. „Nur schwingen und durchziehen“ , dann klappt es auch besser mit dem Abschlag. Trotz weiterer Ratschläge bleibt Georgia Ball freundlich, sie verdreht nur ein, zwei Mal die Augen in Richtung Kamera.

Eine Top-Golferin übt Abschläge und ein Mann gibt ungefragt Tipps – für einige ist diese Situation, die das Video zeigt, absolut unangemessen. Manche sprechen in diesem Zusammenhang auch von Mansplaining.

Wenn Männer die Welt erklären – Phänomen Mansplaining

Eine feste Definition des Begriffs gibt es nicht. Allgemein wird Mansplaining als bevormundende, ungebetene Äußerung eines Mannes verstanden, der die Erfahrungen und das Wissen von Frauen ignoriert. Das Gespräch wird dann quasi zum Vortrag. Für Viele ist das sexistisch.

Die Kollegen von DASDING haben mit Psychotherapeutin und Podcasterin Franca Cerutti gesprochen, im Audio erklärt sie den Begriff noch genauer:

Tipp: So kannst du auf Mansplaining reagieren

Es komme immer auf die Situation an, meint Psychotherapeutin Franca Cerutti. Die bevormundete Person könne zum Beispiel entlarven, dass die andere Person nicht mehr zum Sachverhalt weiß, als sie selbst. Zum Beispiel durch Nachfragen, was denn deren Quellen seien.

Es könne aber auch direkt und je nach Situation mehr oder weniger deutlich angesprochen werden, indem die Person sagt: „Ich habe eigentlich gar nicht um Hilfe oder um Ratschläge gebeten.“ Und für andere Situationen könne es auch okay sein, eine solche Bevormundung einfach zu ignorieren, erklärt Franca Cerutti.

Mansplaning? Das sagt Profigolferin Georgia Ball

Die Profigolferin wurde in einem Interview bei this morning, gefragt, ob es sich ihrer Meinung nach in der aktuellen Situation beim Abschlagtraining um Mansplaining gehandelt habe. Georgia Ball antwortete, dass sie sehr häufig diskutiere und viele Ratschläge bekomme. In den meisten Fällen sei das positiv. Diese aktuelle Situation sei zwar unangenehm gewesen – im Rückblick aber sogar etwas lustig.