Mini-Raketen starten von der Nordsee aus ins All. Ein Deutscher Weltraumhafen soll das möglich machen. Geplanter Starttermin: April 2024.

Im April 2024 soll der lang geplante Weltraumhafen in der Nordsee Wirklichkeit werden: Von dort aus soll dann eine erste Rakete ins All starten.

Weltraumhafen: Schwimmende Plattform in der Nordsee

Künftig sollen von dort aus europäische Microlauncher – also Mini-Raketen – von der schwimmenden Plattform aus starten und Satelliten in den Weltraum bringen. Das sagt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Der Startpunkt soll im sogenannten Entenschnabel sein, dem entlegensten Winkel der Ausschließlichen Deutschen Wirtschaftszone, etwa 350 Kilometer vor der Küste.

Der BDI startete das Projekt vor vier Jahren. Der Verband sieht bei der zunehmenden Kommerzialisierung der Raumfahrt – New Space genannt – große Chancen für die Deutsche Industrie.

In immer mehr Branchen gilt: Wer im All nicht vorne mit dabei ist, wird auf der Erde kein Technologieführer sein.

Der Bund will die Entwicklung und den Bau der Infrastruktur bis 2025 mit zwei Millionen Euro fördern.

Im April 2024 soll zum ersten Mal eine Rakete von einer schwimmenden Rampe aus der deutschen Nordsee starten.

Testphase für Weltraum-Projekt

Es soll aber kein Weltraumbahnhof wie Cape Canaveral in den USA oder Baikonur in Kasachstan werden. Die niederländische Firma T-Minus will als erstes Unternehmen von der Startrampe der German-Offshore Spaceport Alliance abheben. Es sollten zunächst mit suborbitalen Raketenstarts praktische technische Erfahrungen und Know-how gesammelt werden, so Sabine von der Recke, Mitglied der Geschäftsführung. Suborbital bedeutet, dass die Erdumlaufbahn nicht erreicht wird.

Diese Erfahrungswerte werden uns dabei helfen, in Zukunft auch komplexere orbitale Starts umzusetzen.

Die Demo-Mission solle etwa zwei Wochen laufen. In dieser Zeit sei der Start von bis zu vier Raketen mit einer maximalen Länge von sieben Metern und einer Flughöhe von bis zu 50 Kilometern geplant. Künftig sollten von der schwimmenden, mobilen Plattform in der Nordsee Trägerraketen mit Nutzlasten von bis zu einer Tonne in erdnahe Orbits gebracht werden.

Kontrollschiff aus Bremen