In der Nacht auf Sonntag beginnt die Winterzeit. Wir sagen euch welche Uhrzeit die Richtige ist. Warum immer noch umgestellt wird und was mit unserem Körper passiert.

Die Winterzeit beginnt sehr angenehm, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Das bedeutet länger schlafen und schon etwas mehr Tageslicht am Morgen. Dafür wird es aber abends schon früher dunkel.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Eine nicht repräsentative europaweite Online–Umfrage hatte schon 2018 ergeben, dass die Zeitumstellung nicht erwünscht ist. In Deutschland war die Beteiligung an der Umfrage am höchsten. Eigentlich sollte daraufhin die Zeitumstellung in der EU schon 2019 abgeschafft werden, wurde dann auf aber auf 2021 verschoben. Damit wäre diese Zeitumstellung theoretisch die letzte gewesen, bisher sieht es aber nicht danach aus. Die EU-Mitgliedsstaaten konnten sich noch nicht darauf einigen, ob es dauerhaft Sommer- oder Winterzeit sein soll. Je nach Lage des Landes hat die ein oder die andere Zeit Vorteile. In Spanien wäre es zum Beispiel bei dauerhafter Winterzeit bis halb 10 Uhr morgens dunkel, in Polen schon ab 3 Uhr hell. Ein Flickenteppich von verschiedenen Zeitzonen soll aber unbedingt vermieden werden, um Chaos zum Beispiel bei Fahrplänen zu verhindern.

Im Winter wird die Zeit zurückgestellt, im Sommer vorgestellt. AdobeStock/Pixelot, AdobeStock/Regormark, AdobeStock/jchizhe

Welche Zeit ist für uns besser?

In der Online–Umfrage zur Zeitumstellung stimmte die Mehrheit der Deutschen für eine dauerhafte Sommerzeit. Eigentlich wäre für unseren Biorhythmus aber die Winterzeit die bessere Variante, da das natürliche Licht so besser zu unserem Schlaf-Wach-Rhythmus passt. Im Winter könnten wir morgens bei Sommerzeit auch dauerhaft zu wenig Tageslicht bekommen was zu Stoffwechsel– und Aufmerksamkeitsproblemen führen kann.

Warum wird eigentlich die Zeit umgestellt?

Die Sommerzeit wurde in der Vergangenheit immer wieder mal beschlossen und wieder abgeschafft. In Deutschland gab es während der Weltkriege die Sommerzeit, um mehr Energie für kriegswichtige Ressourcen nutzen zu können. Im Jahr 1980 führte Deutschland sie nach den Energiekrisen der 70er Jahre wieder ein, nachdem auch die DDR auf Sommerzeit umgestellt hatte. Seit 1996 geschieht die Zeitumstellung einheitlich in der gesamten EU. Das Hauptargument für die Sommerzeit – Energie einsparen – war übrigens schon bei der ersten Einführung 1916 nicht wirklich messbar und bleibt seitdem umstritten.