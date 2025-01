per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Culcha Candela hat einen Fan im Chat übel abgefertigt. Dabei hatte die 17-Jährige „nur aus Joke“ für einen Auftritt bei ihrer Geburtstagsparty angefragt. Die Band hat sich jetzt in einem Statement gemeldet.

Wer hatte nicht schon mal diesen Gedanken: Ich lade meine Lieblingsband zu meiner Geburtstagsparty ein – zu einem coolen, kleinen Wohnzimmerkonzert ... und die kommt dann auch noch. Hamma! Nicht: Culcha Candela 😮

Eine 17-Jährige hat genau das gemacht und dafür von Culcha Candela eine harte Abfuhr kassiert. Die Band hat sich mittlerweile geäußert und für den „unangemessenen Ton“ entschuldigt. Das sei nicht korrekt gewesen, sie bedauerten es zutiefst und es sei ihnen auch etwas peinlich. Und weiter:

Wir sind alles andere als perfekt, aber lernen täglich dazu. Das war ein Fehler und wir sehen ihn ein.

Einige Fans finden das Statement gut, andere kaufen es ihnen nicht wirklich ab oder finden es zu spät, wie zahlreiche Kommentare zeigen.

Statement von Culcha Candela: Band hat zwei Bitten

Aus dem Statement geht außerdem hervor, dass die ganze Situation schon „vor einiger Zeit“ passiert und mittlerweile „alles wieder ok“ sei. Culcha Candela bittet in dem Zug darum, die Person „in Ruhe zu lassen, weil sie das alles mittlerweile sehr überfordert“ . Aber wenn man weiterhin die Band roasten will, ist das kein Problem, denn: „Über die witzigen Sachen und uns selbst können wir am besten lachen – sind gute Memes dabei!“

Am Ende des Statements fügt die Band noch eine weitere Bitte hinzu: „Wir bitten Euch alle, sich auch bei wichtigen Themen wie der gefallenen Brandmauer mindestens genauso stark zu empören.“

Was damit gemeint ist, könnt ihr hier nachlesen:

Die fünf Forderungen in Merz' Migrationsantrag – was sagt SWR3Land dazu?

Das ganze Statement gibt's hier:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von culchacandela

Culcha Candela zum 18. Geburtstag einladen – keine gute Idee

Das ist passiert: Ein weiblicher Fan soll Culcha Candela spaßeshalber über TikTok angefragt haben, ob die Band auf ihrem 18. Geburtstag spielen könne. Die Antworten im Chat mit dem offiziellen Band-Account sind krass. Statt: ‚Schöne Idee, Danke für deine Anfrage, geht leider nicht', lauteten sie:

Ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest du schon etwas schlauer sein, Mausi.

Dann wurde sich erkundigt, ob die junge Frau auch Musiker wie Drake oder Cro fragen würde, und gesagt, dass ihre Frage „lächerlich“ und „frech“ sei. Screenshots des angeblichen Chatverlaufs gehen gerade viral. Dass es den Chatverlauf wirklich gab, hat die Band in ihrem Statement bestätigt.

hahahahaha pic.twitter.com/xtQwpXS7a3

Übrigens: Cro hat sich auf die Suche nach dem Mädchen gemacht und auf TikTok sowie in seiner Insta-Story gepostet: „Wann und wo? Ich muss sie finden!!“ Über die Kommentare wurde die 17-Jährige wohl gefunden. Ob Cro wirklich an ihrem 18. Geburtstag auftritt, ist nicht bekannt.

Krasse Antworten von Culcha Candela – so reagiert das Netz

Einige User nehmen den Chat als Steilvorlage für ihre Antworten: von „Fanden die nicht so hamma-mama, dass du die angeschrieben hast“ bis „Hey, habe im August Geburtstag. Drake und Cro haben ebenfalls zugesagt. Ihr müsst nichts mitbringen außer Sympathie und Freundlichkeit.“

Chat ist das real? Können wir bitte alle denen eine dm schreiben & fragen ob die zum Geburtstag kommen?

Ich wenn mich jmd zum Geburtstag einlädt pic.twitter.com/zFSarIhW7y

Selbst die queen war auf ner random Hochzeit, weil sie einfach aus Spaß eingeladen wurde. Der soll sich nicht so wichtig nehmen, wtf.

Von den Dingen, die man mit 18 fragen kann, eigentlich ne nette Frage.Eine coole Band hättea) ne nette Antwort gebenb) auf ihre Auftritte hinweisen+2 Freitickets+bisserl Merch anbietenc) jemanden überraschen können, auch wenn es nur 2,3 Musiker a capella ist.

Und so haben Michael Reufsteck und Lisa-Marie Köster den Dialog vom Screenshot in „Pop – die Abendshow“ nachgestellt – fast schon theaterreif. 😉

Pop – die Abendshow 28.1.2025 Moderatoren stellen Chatverlauf zwischen Culcha Candela und Fan nach Dauer 2:33 min SWR3 Pop: Zitate vom Screenshot „Culcha-Candela-Geburtstags-Chat“

POV: Wenn eure Lieblingsband bei euch zu Hause spielt

Im Gegensatz zu Culcha Candela haben die Toten Hosen schon bei einigen Fans zu Hause gespielt – umsonst in Wohnzimmern, in Proberäumen oder im Gartenhaus. Besonders viele Konzerte gab es im Jahr 2017 im Rahmen ihrer „Magical Mystery Tour“. Die Fans konnten sich für einen Besuch der Band bewerben.

Die Toten Hosen // Magical Mystery Tour 2017 // Tag 7: Geilenkirchen

Die größten Hits und ihre Geschichte: Tage wie diese – Die Toten Hosen

Für Hosen-Liebhaber: Das Schweizer Fernsehen hat über ein legendäres Privatkonzert der Toten Hosen im Jahr 1993 den Beitrag „Punk in der Stube“ gemacht:

Die Toten Hosen Wohnzimmerkonzert (1993) | Punk in der Stube | SRF Archiv

Wer in Großbritannien wohnt und eine Hochzeitsparty plant, sollte immer mal mit Ed Sheeran rechnen – es könnte unvergesslich werden 👰🎸

Ed Sheeran crasht HochzeitDa möchtest du eigentlich nur heiraten – und plötzlich steht Superstar Ed Sheeran vor dir. Und spielt mal eben einen brandneuen Song. 🤯 Sicherlich ein unvergesslicher Tag für das Brautpaar! ❤Posted by SWR3 on Wednesday, September 13, 2023

Und falls ihr Justin Bieber zum Privatkonzert einladen möchtet, könnt ihr das tun, müsstet dafür aber ein bisschen was zahlen: