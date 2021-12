Hier erfahrt ihr, welchen Song ihr wann abspielen müsst, damit pünktlich um Mitternacht die perfekte Songzeile oder der fette Wumms aus den Boxen kommt.

Mit diesen Songs landet ihr einen Treffer an Silvester

1. Die Ärzte – Schrei nach Liebe

Der absolute Klassiker für die perfekte Stelle zum Jahreswechsel ist sicherlich Schrei nach Liebe von den Ärzten. Um 23:58:42 Uhr gestartet, begrüßt ihr das neue Jahr mit der vielleicht beliebtesten Gröhl-Songstelle aller Zeiten: „Arschloch“. Das war übrigens schon letztes Jahr so – und SWR3Land hat's gefeiert:

2. The Killers – Mr. Brightside

Loslegen solltet ihr mit den Killers um 23:59:53 Uhr, um mit der Songzeile „coming out of my cage and I’ve been doing just fine“ ins neue Jahr zu starten.

3. K.I.Z. – Hurra die Welt geht unter

Seit Corona ist dieser Optimisten-Tipp vermutlich noch beliebter geworden: Wenn ihr um 23:58:42 Uhr K.I.Z. starten, dann kommt pünktlich um Mitternacht der Text „Hurra, diese Welt geht unter!“ aus den Boxen. Wenn das kein guter Start in 2022 ist...

4. Outkast – Hey Ya!

23:57:35 Uhr ist die Zeit, zu der ihr Hey Ya! von Outkast starten solltet, um 2022 mit „alright alright alright alright alright alright alright“ gut gelaunt zu begrüßen.

5. Evanescence – Bring Me To Life

Wer es ein bisschen härter mag, wählt Bring Me To Life von Evanescence aus, um 23:59:08 Uhr starten, dann landet ihr auf den Punkt mit „Wake Me Up“ im neuen Jahr. Passt vielleicht auch ganz gut, wenn die Nachbarn Silvester eigentlich ganz gern verschlafen würden...

6. Limp Bizkit – Break Stuff

Ihr vermisst Festivals und die Möglichkeit, richtig auszurasten? Dann ist das hier vielleicht etwas für euch: Die Sektkorken knallen pünktlich zu „Break your f***ing face tonight“, wenn ihr den Song „Break Stuff um 23:58:04 Uhr auf eurer Silvester-Party startet.

7. Toto – Africa

Auch dieser Song gehört zu den absoluten Klassikern an Silvester: Um 23:58:43 Uhr auf Play drücken, dann könnt ihr auf eurer Silvester-Party um Mitternacht „It's gonna take a lot to drag me away from you“ mitgröhlen.

8. Phil Collins – In The Air tonight

Phil Collins hat diesen Tipp schon selbst auf Twitter gegeben: Wer den Song In The Air tonight um 23:56:40 Uhr abspielt, startet nach dem Drum-Roll exakt um Mitternacht ins neue Jahr:

If you play 'In The Air Tonight’ by Phil Collins on December 31st at 11:56:40 the drum break will play right as the clock strikes midnight. Start off your new year right.

9. U2 – New Year’s Day

Um 23:59:05 Uhr den Startknopf drücken, dann gibt's um 0 Uhr die Songzeile: „Nothing changes on new years day“.

10. Europe – The Final Countdown

Der beste Tipp für alle, die keinen Bock haben auf Stress und trotzdem den besten Song zum Jahreswechsel am Start haben wollen: Spielt The Final Countdown. Ab irgendwann. In Dauerschleife. Das wird dann schon auch passen.

