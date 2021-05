Was macht man, wenn man bei einem Konzert bereits alle seine Songs gespielt hat? Genau! Man spielt seinen größten Hit Pieces einfach ein zweites Mal. Das funktioniert so natürlich nur, wenn man Declan J Donovan heißt.

Karrierestart durch Hochzeitssong

Declan J Donovan ist 22 Jahre alt, stammt aus Harlow, einer Kleinstadt im Nordosten von London. Er ist ein Familienmensch. Als Trauzeuge bei der Hochzeitsfeier seines älteren Bruders überrascht er die Gäste statt mit einer Rede mit seinem ersten selbst geschriebenen Song Fallen So Young. Kurz darauf lädt er eine Demoversion davon auf eine Internetplattform. Die Reaktionen darauf sind enorm.

Hammer-Stimme und wahnsinnig schöne Songs

Beim New-Pop-Konzert steht Declan J Donovan mit seiner Band auf der Bühne im Theater Baden-Baden und freut sich, wie schön es da ist. Schwarze Jacke, schwarze Hose, weißes T-Shirt, weiße Sneaker. Einfach ein ganz normaler, netter Typ. „Da kann man sich sofort diese Szene vorstellen, wie er als Trauzeuge vor die Hochzeitsgesellschaft tritt und seinem Bruder ein Lied zum Bestem gibt und vielleicht nicht dran gedacht hätte, Sänger zu werden, wenn der Song nicht so eingeschlagen hätte“, sagt SWR3-Musikredakteur Bernd Lechler sagt nach dem Konzert. Und weiter:

Der hat so eine geile Stimme und singt so gut, dass man denkt: Wieso hat zu dem nicht schon vor Jahren jemand gesagt: 'Du musst Sänger werden!' Das ist wirklich der Hammer. Bernd Lechler, SWR3

Rita Ora ist großer Fan von Declan

Der persönliche Song berührt auch völlig Fremde, Stars wie Rita Ora werden Fan und der Titel wird ganz ohne Promotion einer Plattenfirma in kurzer Zeit über eine Million Mal gestreamt. Inzwischen hat Declan einen Plattenvertrag, wurde auf die wichtigsten Festivals in Großbritannien eingeladen und war schon mit Jake Bugg oder Freya Ridings auf Tour, beides ehemalige und ganz aktuelle New-Pop-Acts.

Sein Hit Pieces ist eine Hommage an die Freundschaft

Der Song Pieces dreht sich um den Dialog zwischen ihm und einem Freund, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Es gibt viele Gründe, sich in so einer Situation verloren und entmutigt zu fühlen, meint Declan J Donovan. Dann geht es darum, seine Freunde wissen zu lassen, dass man für sie da ist. Pieces, dieser wunderschöne Song über Freundschaft, wurde weltweit schon über 30 Millionen Mal gestreamt. Declan J Donovan ist auf dem Weg zu einer großen Karriere, was auch seine Live-Konzerte beweisen.

Vienna – ein Song über eine Fernbeziehnung

Mit seinem aktuellen Hit Vienna greift Declan J Donovan erneut ein eigenes Erlebnis auf: In Wien hat Declans Freund eine junge Frau kennengelernt, sich verliebt und trotz der großen Entfernung eine Beziehung aufgebaut. Die beiden sind heute noch zusammen. Solche aus dem Leben gegriffenen Storys verarbeitet der sympathische Musiker in seinen Songs.