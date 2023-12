Dieses Folge widmen wir ganz den Nachbarskindern! Wir können sie uns nicht aussuchen. Sie sind, wie Familie, einfach da. Also entweder man surft auf einem Nenner- oder... eben nicht. Anneta träumt davon, wie schön es wäre, welche direkt oben drüber oder nebenan zu haben. Monja hat sie. Wie ist das, wenn „spontan“ geklingelt wird zum spielen? Was wenn die ganze Zeit alle Kinder dann plötzlich immer klingeln? Wie war das nochmal mit Zimmer aufräumen wenn Besuch da ist?

Viele Fragen dazu und vor allem: Sind Nachbarskinder auch ein kleiner Spiegel für die Mamas. Man sieht nämlich: Wow, so läuft das also in anderen Familien – das können andere Kinder schon. Zum Beispiel den Müll selber zum Mülleimer tragen und nicht ständig Mama in die Hand drücken. Wie sind eure Erfahrungen in Sachen Nachbarskinder? Erzählt es uns! Mail an Mamas@swr3.de oder schickt uns ’ne Sprachnachricht an die 07221/2011! Nachbarskinder – wir wollen eure Geschichten!