Monja ist zurück vom Mamaurlaub und teilt ihre Erfahrung: Warum es Mamas, die auch vielleicht psychisch ausgelaugt sind, eben NICHT hilft, einfach nur am Strand rumzuliegen. Und: Zahnlücken und Lispeln. Eigentlich finden wir es ja goldig, wenn unsere Kleinen ihre ersten Wörter stellenweise auch lispeln. Aber Monja und Anneta sind sich noch nicht so sicher ab wann ein Logopäde da vielleicht mal helfen sollte.

Auch in dieser Folge: Der letzte Hinweis, der euch zu unseren fetten Lego-Paketen führen kann!