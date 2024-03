Ein Mord nach dem Geburtstag von Kommissar Eisner. Dabei gerät er selbst in den Fokus der Ermittlungen. Es geht um Wahrheit oder Lüge und um das Zurechtkommen mit dem Alter. Warum ihr den neuen Tatort aus Wien nicht verpassen solltet, lest ihr in unserer Kritik.

Ein Wiener Disco-Besitzer, Otto Hübner, wird ermordet – und alle Spuren führen zu Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Der hat aber einen Blackout, weiß nichts mehr von besagter Nacht. Ist ihm eine Leitung durchgebrannt oder versucht ein ehemaliger Kollege ihm einen Mord anzuhängen? Eisners Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) tut alles, um ihren Freund zu entlasten und aus der U-Haft zu holen.

Tatort Wien mit Eisner und Fellner: Mehr Infos zum Team Infos zum Ermittlerteam Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, ist Sonderermittler des Innenministeriums. Er ist Eigenbrödler und kommt durch seine Raue Art nicht bei jedem gut an. Von seinen Kollegen wird er durch seine Arbeit und seinen typischen „Wiener Schmäh“ sehr geschätzt. Doch unausgeschlafen und ohne Kaffee geht nichts. Bibi Fellner, gespielt von Adele Neuhauser, hat mit ihren psychischen Problemen und ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Das führt regelmäßig zu Reibereien zwischen Fellner und Eisner, dennoch harmonieren sie miteinander. Harald Krassnitzer spielt Moritz Eisner Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) © ARD Degeto/ORF/Superfilm/Klaus Pichler Harald Krassnitzer wird 1960 als Kind einer Arbeiterfamilie in Salzburg geboren. Nach der Matura absolvierte er erst eine Lehre als Speditionskaufmann und machte im Anschluss eine Schauspiel-Ausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Nach vielen Auftritten auf Theaterbühnen und Rollen in TV-Filmen kam er 1999 zum Tatort. Adele Neuhauser spielt Bibi Fellner ard-foto s2-intern/extern ARD-Degeto/ORF Adele Neuhauser wird 1959 als Tochter eines griechisch-österreichischen Architekten geboren. Als sie vier Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Wien. Von 1976 bis 1978 belegte sie eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien. Nach vielen Kamera-Auftritten ist sie seit 2011 fester Bestandteil des Tatort-Duos Eisner und Fellner.

Tatort aus Wien: Totales Blackout

Happy Birthday, Moritz! Kommissar Moritz Eisner wird 60 Jahre, alle seine Kolleginnen und Kollegen feiern mit ihm, die Stimmung ist ausgelassen. Und als Eisner am nächsten Tag mit dickem Kopf zum Tatort – einer angesagten Disco in Wien – kommt, denkt man sich erst mal noch nichts dabei. Als die Erinnerungen aber nicht wiederkommen und erste Zeugen auch Eisner selbst belasten, merkt man: Oh oh, hier läuft etwas in die ganz falsche Richtung.

Ist Eisner ein Mord zuzutrauen, um seine Tochter zu beschützen? Hat er sich so vergessen – oder versucht ihm irgendjemand mit Kontakten in die Unterwelt etwas anzuhängen? Klar ist: Wenn ja, dann hat da jemand unglaublich viel Arbeit und Vorbereitung reingesteckt. Wer hat noch eine Rechnung mit Eisner offen?

Kommissarin Fellner kämpft im Tatort Wien für „ihren“ Moritz

Wie eng das Verhältnis zwischen den beiden Ermittlern Bibi und Moritz ist, zeigt dieser Tatort ganz deutlich. Zwei Eigenbrötler, die sich gefunden haben. Nach so vielen gemeinsamen Dienstjahren verbindet die zwei eine enge Freundschaft – oder vielleicht sogar mehr? Deshalb ist es für Bibi auch keine Frage, dass sie zu ihrem Freund Moritz steht, selbst als die Tatwaffe in seinem Müll gefunden wird.

Die beiden ermitteln unter Zeitdruck, denn Polizeichef Rauter hat ihnen drei Tage gegeben, um den echten Mörder von Hübner zu finden – länger kann er die internen Ermittler angesichts der erdrückenden Beweislast gegen Eisner nicht raushalten.

SWR3 Kritik zum Tatort aus Wien: „60 Jahre. Bist du deppert?“

Eisner hat in diesem Tatort zu kämpfen. Nicht nur wegen der Ermittlungen gegen ihn, sondern auch mit seinen 60 Jahren. Er sieht seinem Alter und seiner Vergänglichkeit ins Auge – und das ausgerechnet in der Jubiläumsfolge zum 25. Dienstjubiläum des Wiener Kommissars. Diese Melancholie gibt dem sonst sehr schnellen, spannenden und teilweise wirklich lustigen Tatort aber die nötige Tiefe, bringt eine ungewohnt persönliche Note in die Wiener Ermittlungen.

Vor allem der Plottwist am Ende kommt unvorhersehbar und lässt mich als Zuschauerin sehr zufrieden zurück. Diese anderthalb Stunden Tatort am Sonntagabend waren ganz sicher kein Verlust – 5 von 5 Elchen!