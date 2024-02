Tatort aus Kiel

Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg, ist anfänglich ein grimmiger, kompromissloser Einzelgänger. Nach und nach veränderte er sich. Blieb aber weiter überraschend, wortkarg und voller Empathie.

Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, ist als operative Fallanalytikerin darauf spezialisiert neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Sie wurde aus eigenem Wunsch aus der OFA in Berlin an die Kieler Förde versetzt.

Axel Milberg spielt Klaus Borowski

Axel Milberg wurde 1956 in Kiel geboren. Nach einem Studium in Philosophie, Literaturwissenschaft und Theaterwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Von dort an hatte er einige Theaterauftritte und Ende der 80er-Jahre seine ersten Rollen in Filmen. Seit 2003 ist er als Kommissar Borowski im Kieler Tatort zu sehen.

Almila Bagriacik spielt Mila Sahin

Alimla Bagriacik wurde 1990 in Ankara, Türkei geboren. 1995 zog sie zusammen mit ihren Eltern nach Berlin. Im Jahr 2008 wurde ein Fotograf auf sie aufmerksam und lud sie zu einem Filmcasting ein. Daraufhin spielte sie in zahlreichen deutschen TV-Produktionen mit. Seit 2017 spielt sie neben Axel Milberg die Hauptrolle im Tatort Kiel.