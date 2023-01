Erfüllt der Öffentlich-Rechtliche seinen Auftrag? Warum werden von meinem Beitrag Tatorte produziert und was macht ein ARD-Chef den ganzen Tag? Intendant Kai Gniffke stellt sich euren Fragen – am 24. Januar ab 18 Uhr live bei SWR3.

Intendant Kai Gniffke im Live-Talk mit euch!

Der ARD-Chef stellt sich euren Fragen – live bei SWR3 auf Instagram! Seid am 24. Januar ab 18 Uhr dabei, hier wird nichts geschnitten, hier wird nichts nachbearbeitet oder ausgelassen, das Motto lautet: „ Fragt mich, was ihr wollt!“ Wir sind für alles zu haben, so wie ihr es von SWR3 kennt – Fragen, natürlich auch Kritik oder Liebeserklärungen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr schon jetzt eure Fragen loswerden. Oder ihr checkt gleich die Infos zur Live-Session auf Instagram:



Das Gespräch findet am Dienstag (24. Januar) ab 18 Uhr auf Instagram statt. Wer einen Account hat und SWR3 folgt, bekommt eine Mitteilung, dass der Account ein Live-Video gestartet hat. Dort ist dann Kai Gniffke mit SWR3-Moderator Constantin Zöller zu sehen.

Was außerdem für alle jederzeit sichtbar ist: Die Fragen, die von der Community gestellt werden. Sie tauchen in der unteren Bildschirmhälfte auf, sobald sie abgeschickt werden. Fragen weglassen, die vielleicht unbequem werden könnten, ist also nicht drin!

Hier geht's zum Instagram-Account von SWR3!

Ich habe keinen Instagram-Account – was jetzt?

Wer keinen Instagram-Account hat und auch keinen erstellen möchte, kann am 22. Januar zwischen 9 und 12 Uhr SWR3 im Radio einschalten. Hier gibt es ein ausführliches Gespräch mit Kai Gniffke im „Talk mit Thees“. Den findet ihr danach auch im Podcast.

Außerdem könnt ihr jederzeit auf Social Media mit uns diskutieren – schreibt uns und kommentiert unter unseren Posts auf Facebook oder Instagram. Fragen an den ARD-Chef könnt ihr auch direkt hier stellen, nämlich unter diesem Artikel! SWR3-Moderator Constantin Zöller wird sie dann im Live-Talk für euch stellen.

dpa Bildfunk Marijan Murat

Kai Gniffke kennt SWR3Land gut! Aufgewachsen ist er in der Eifel (Grüße an alle aus Trittscheid) und blieb dem Sendegebiet auch nach der Schulzeit treu: Noch während seines Studiums hat er beim SWF angefangen. Nach vielen Nachrichtenstationen wechselte er später zu den Tagesthemen nach Hamburg und bekam den Grimme Online Award für die entwickelte Tagesschau-App. Seit 2019 ist er jetzt wieder zurück zuhause – zuerst als SWR-Intendant, inzwischen auch für die ganze ARD. In SWR3Land ist es eben immer noch am schönsten. ♥

Kurz gesagt ist der Intendant der Chef: als SWR-Intendant für den SWR, als ARD-Intendant für die ARD. Dabei unterscheiden sich die Aufgaben nicht groß von denen anderer Chefs. Was ein Intendant macht:



Verantwortung tragen : Wer Chef von allem ist, hat damit am Ende auch die Verantwortung für alles. Setzt er auf die falsche Strategie, muss er auch dafür gradestehen.

: Wer Chef von allem ist, hat damit am Ende auch die Verantwortung für alles. Setzt er auf die falsche Strategie, muss er auch dafür gradestehen. Mit der Geschäftsleitung sprechen : Wie verändern sich Medien? Ist der Öffentlich-Rechtliche da auf dem richtigen Weg oder braucht es eine neue Strategie? Die Geschäftsleitung ist dabei die Brücke in die Redaktionen und bespricht aktuelle Trends.

: Wie verändern sich Medien? Ist der Öffentlich-Rechtliche da auf dem richtigen Weg oder braucht es eine neue Strategie? Die Geschäftsleitung ist dabei die Brücke in die Redaktionen und bespricht aktuelle Trends. Mit Mitarbeitern sprechen: Steht eine Beförderung an? Was hakt und wie könnte es im Alltag besser laufen?

Was ein Intendant nicht macht:



In Redaktionen mitarbeiten : Er sitzt nicht mit in Konferenzen und entscheidet, ob ein Thema gemacht werden soll.

: Er sitzt nicht mit in Konferenzen und entscheidet, ob ein Thema gemacht werden soll. Themen vorgeben : Er gibt keine Themen an Redaktionen und bittet darum, sie umzusetzen.

: Er gibt keine Themen an Redaktionen und bittet darum, sie umzusetzen. Mit Regierungen abstimmen: Weder der Intendant noch Redaktionen stimmen Themen, Inhalte oder sonstiges mit Regierungen ab – außer Interviewtermine!

Das ist natürlich nur grob zusammengefasst – wenn Ihr mehr dazu wissen wollt, fragt es Kai Gniffke gerne direkt, am 24. Januar im Insta-Live bei SWR3. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid!

Legt einfach los, es gibt keine Tabus! Wir freuen uns auf eure Fragen und nehmen sie gerne mit ins Insta-Live.