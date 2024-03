per E-Mail teilen

Party, Kiffen, Massentourismus: Die niederländische Hauptstadt bringt Besuchern jetzt mit einem Quiz Benehmen bei.

Touristen – sie sind vielerorts Fluch und Segen zugleich. Einerseits spülen sie Geld in die Kasse, andererseits können sie bei massenhaftem Aufkommen zum Problem werden. Vor allem, wenn sich einige von ihnen nicht benehmen können.

Amsterdam: Benimmregeln für den Trip

Amsterdam ist so ein touristischer Hotspot. Mancher Ausländer steuert die Hauptstadt der Niederlande wegen der renommierten Museen oder der malerischen Grachten an. Für den wohl überwiegenden Großteil der Heerscharen an Besuchern sind die Verkaufsargumente aber wohl das Nachtleben inklusive Rotlichtviertel und die Möglichkeit, legal zu kiffen.

Die Stadt versucht schon seit Jahren, den unerwünschten Nebenwirkungen des Sauf- und Drogentourismus Herrin zu werden. Jetzt soll ein Online-Quiz helfen: Die Seite heißt Amsterdam Rules und lädt den Besucher ein, zu entdecken, wieso „ Amsterdam rules “. Und Benimmregeln für den Trip gibt es als gar nicht mal so gut versteckte Botschaft gratis dazu.

Warum soll man sich beim Niesen entschuldigen?

Amsterdam-Quiz: Das ist verboten

Die erste Quizfrage bezieht sich auf den Zweck des Besuchs. Wählt man hier beispielsweise „Junggesellenabschied“, erfährt man, dass die in Amsterdam gar nicht erlaubt sind. Es gebe aber noch mehr zu entdecken – und ab zur nächsten Frage. Klickt euch selbst durch, es ist interessant, was dort alles verboten ist.

Die SWR3 Morningshow hat das Quiz direkt mal getestet – hört hier rein:

Nachrichten 20.3.2024 Die SWR3 Morningshow testet das Amsterdam-Quiz Dauer 2:27 min Was darf man eigentlich in Amsterdam? SWR3-Redakteur Jens Grotegut hat das Quiz der Stadt in der SWR3 Morningshow mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr getestet.

2023 hat man schon versucht, mit einer Online-Kampagne Sauf- und Drogentouristen – vor allem aus Großbritannien – von der Stadt fernzuhalten. Im Stadtzentrum herrscht inzwischen ein Kiffverbot, demnächst soll auch das Rotlichtviertel aus dem Zentrum verschwinden. Amsterdam will so für seine Einwohner lebenswert bleiben und all die negativen Aspekte des Massentourismus eindämmen.