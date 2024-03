Dem Frontmann der Toten Hosen wird die Heinrich-Heine-Gastprofessur der Uni Düsseldorf verliehen. Aus diesem Grund wird er zwei Vorlesungen halten – und ihr könnt dabei sein!

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) hat Campino die Gastprofessur verliehen. Der Sänger wird zwei Vorlesungen im größten Hörsaal der Universität Düsseldorf halten. Auf ihrer Website kündigt die Uni den Sänger als einen der erfolgreichsten Songwriter in Deutschland an, der „ seine Affinität zu lyrischen Texten mehr als nur unter Beweis gestellt “ hat. In den Vorträgen wird er die „ Leidenschaft für Literatur und Kommunikation “ an die Universität bringen.

Campino freut sich auf die Herausforderung

Campino ist der Frontsänger der Band Die Toten Hosen. Ob er früher mit dieser besonderen Ehrung gerechnet hätte? Wohl eher nicht. Der 61-Jährige freue sich auf die Herausforderung.

Schade, dass meine Eltern nicht mehr erleben können, dass ich es, zwar im fortgeschrittenen Alter, aber immerhin, doch noch an die Uni geschafft habe.

Vorlesung mit Campino: Tickets zu Gewinnen

Da der Andrang sehr groß sein wird, verlost die Universität die Tickets in zwei Abschnitten. Für die erste Vorlesung mit dem Titel „Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik“ am 2. April läuft die Registrierungsphase für die Verlosung bis zum 15. März. Unter diesem Link findet ihr mehr Informationen.

Seine zweite Vorlesung „Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit“ wird am 23. April stattfinden. Für diese beginnt die Verlosungsphase am 3. April.

Fans fordern Livestream

Unter dem Instagram-Post Der Toten Hosen mit der Ankündigung für die Gastvorlesungen feiern die Fans die Nachricht. Einige fordern aber auch einen Livestream, um die Veranstaltung im Internet verfolgen zu können.