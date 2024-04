Zum ersten Mal seit 2003 ist der FCK ins DFB-Pokalfinale eingezogen – und die Fans haben den Sieg gegen Saarbrücken gebührend gefeiert!

Lauter Jubel, Freudensprünge und lachende Gesichter, dazwischen immer wieder Bierregen: Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ging's richtig ab. Erst recht, als der 1. FC Kaiserslautern gewonnen hatte.

Beim Public Viewing auf dem Betze feierten rund 17.000 Fans den Sieg der Roten Teufel. So viele Tickets wurden laut Verein für das Public Viewing auf dem Betze verkauft – das sind mehr als die 16.000 Tickets, die es für das Live-Spiel in Saarbrücken gab. Von den Tickets in Saarbrücken gingen übrigens nur 1.800 an die Fans des FCK.

Wie krass die Stimmung auf dem Betze war, seht ihr hier:

Junge, was ging da denn ab? #Betze #FCSFCK #dfbpokal #berlin #lautre pic.twitter.com/AEOz9rb5SJ

Und hier:

public viewing aufm betze hat gescheppert, ich sags wies ist 👹♥️ good morning an alle pokalfinalisten 🏆 #betze #fcsfck #finale pic.twitter.com/JkciISAymC

Einen Zusammenschnitt, was über die große Leinwand aus dem Stadion übertragen wurde, gibts hier:

Kleiner Zusammenschnitt vom gestrigen #DFBPokal Halbfinale in Saarbrücken. #FCSFCK pic.twitter.com/lTsD1pRo7V

Jubel auf dem Betze und im Stadion

Schon im Stadion war der Jubel groß – zum Beispiel als ein Tor für den FCK fiel:

Auf beiden Seiten gab es haufenweise Pyrotechnik, so viel, dass der Platz zeitweise in Rauch gehüllt war. Spruchbänder von Fans des FCK zeigten den größten Wunsch für die Roten Teufel: „ Lasst den Traum noch einmal wahr werden! “

Wie rauchig es teilweise wurde, zeigt dieses Video eines FCK-Fans. Er schreibt dazu, dass er es immer noch nicht ganz glauben könne, „ nach all den Tiefen in den vergangenen zwei Jahrzehnten “.

Wir fahren zum Endspiel nach Berlin! #Betze ich kann es immer noch gar nicht richtig glauben, dass ich das noch einmal erleben darf. Nach all den vielen Tiefen in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das fühlt sich so verdammt geil an. So dankbar! #FCSFCK #DFBPokal #LauternBleibt pic.twitter.com/CMm6dWq8BU

Einen Eindruck, wie die Stimmung während des Spiels war, seht ihr auf diesen Bildern:

Der 1.FC Kaiserslautern steht im Pokalfinale. Der Bericht vom Spielbesuch folgt nächste Woche im Podcast. #FCSFCK #DFBPokal pic.twitter.com/HmgHkWcVsq

Und hier schießen die Fans des FCS Pyrotechnik in die Luft:

#FCSFCK 🔵⚫️ Saarbrücken vs. Kaiserslautern 0:2 #ersterfcs pic.twitter.com/jqnatPUC5U

Zweite Halbzeit bringt Sieg für den FC Kaiserslautern

Für die einen wurde der Traum wahr, für die anderen ist er geplatzt: Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich im Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 2:0 durchgesetzt. Dabei lief die erste Halbzeit noch nicht so gut für die Roten Teufel: Zur Pause stand es noch 0:0. Das ist auch Trainer Friedhelm Funkel bewusst:

Friedhelm Funkel 3.4.2024 DFB-Pokal: Lautern gewinnt gegen Saarbrücken Dauer 0:17 min Für die einen wurde der Traum wahr, für die anderen ist er geplatzt: Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich im Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 2:0 durchgesetzt. Dabei lief die erste Halbzeit noch nicht so gut für die Roten Teufel: Zur Pause stand es noch 0:0.

Ein Kopfball von Marlon Ritter brachte Kaiserslautern dann in Führung – und ein zweiter Kopfball von Almamy Touré besiegelte das Aus für Saarbrücken.

Damit steht der FCK nach 21 Jahren wieder im Finale des DFP-Pokal. Die Spieler feiern das direkt auf dem Platz, fallen sich in die Arme und jubeln. Auf ihren T-Shirts steht: „ Ajo! Lautre is schun widder do! “

Marlon Ritter, der den Ball am Saarbrücker Torhüter vorbei ins Tor versenkte, sagt nach dem Spiel: „ Es ist einfach ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. “

Marlon Ritter 3.4.2024 DFB-Pokal: Kaiserslautern steht im Finale Dauer 0:13 min Marlon Ritter, der den Ball am Saarbrücker Torhüter vorbei ins Tor versenkte, sagt nach dem Spiel: „Es ist einfach ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.“

Stimmung beim FC Saarbrücken ist gedrückt

Der Saarbrücker Torhüter Tim Schreiber sagte, er wolle am liebsten im Boden versinken. Er hatte zuvor vom „ Märchen “ von Saarbrücken gesprochen – das ist jetzt aber vorbei. Aber trotzdem: Der FCS hat immerhin gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gewonnen. Der Verein ist stolz auf seine Spieler und schreibt auf Instagram:

Schade! Jungs, wir sind stolz auf Euch! Danke für diese unvergessliche Pokal-Reise! 💙🖤

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sieht das ähnlich: Seine Mannschaft habe Großes geleistet, aber die Niederlage dämpft diesen Erfolg.

Rüdiger Ziehl 3.4.2024 DFB-Pokal: Saarbrückens Pokal-Wunder endet Dauer 0:18 min FCS-Trainer Rüdiger Ziehl weiß, dass seine Mannschaft Großes geleistet habe, aber sich darüber freuen zu können, werde noch dauern.

DFB-Pokalfinale im Mai in Berlin

Das DFB-Pokalfinale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Auf wen Kaiserslautern dann treffen wird, entscheidet sich heute Abend beim Spiel zwischen dem Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Für den FCK ist aber eines ganz sicher, da sind sich auch die jubelnden und singenden Fans einig: