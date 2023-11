per E-Mail teilen

Als eine Frau mit ihren Kindern den Zug wechseln musste, blieb eines mutterseelenallein im Eurocity zurück. Hier ist die ganze Geschichte – mit Happy End 😍.

Nach Angaben der Bundespolizei war die kleine Familie am Freitag von Dänemark nach Hamburg unterwegs. Bis Flensburg ging alles nach Plan. Dann aber sagte ein Zugbegleiter der Mutter: Ihr Ticket gilt nicht im Eurocity. Sie und ihre Kinder müssten einen Regionalexpress nehmen.

Umsteigen in Hektik ist immer gefährlich

Wer schon mal in Eile einen Zug gewechselt hat, weiß, wie wirr man da werden kann. Und manch einer lässt in solch einer Situation auch sein Handy, den Rucksack oder die Brotbox liegen. Beim Umsteigen mit fünf Kindern kann man sich lebhaft vorstellen, wie es zugeht. Die Mutter jedenfalls habe dann in der Eile ihren zehnjährigen Sohn im Eurocity offensichtlich vergessen, sagte die Bundespolizei.

Bundespolizei stoppt den Zug

Statt auszusteigen, blieb der Junge im Schnellzug sitzen und fuhr weiter. Das merkte der Zugbegleiter aber sofort und informierte die Bundespolizei.

Da sind sie wieder vereint! Foto Bundespolizei - Familienzusammenführung im Bahnhof Neumünster

Die fackelte nicht lange: Der Zug durfte außerplanmäßig im nächsten Bahnhof Neumünster anhalten. Zusammen mit dem Kind suchten die Beamten in Regionalzügen nach der Familie. Mit Erfolg: Der Zehnjährige war überglücklich, als er seine Mutter sah, erklärte die Bundespolizei.