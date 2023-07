Schon die vierte Nacht in Folge machen Menschen in Paris und anderen Städten ihrer Wut Luft. Ein 17-jähriger Junge war am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden, seitdem gibt es Proteste.

Wie schon in den Nächten zuvor hat die Polizei im Großraum Paris und weiteren französischen Städten auch in der Nacht auf Samstag mit einem massiven Aufgebot versucht, Krawalle zu verhindern. Auslöser der Unruhen ist der Tod eines 17-Jährigen mit nordafrikanischen Wurzeln bei einer Polizeikontrolle.

Krawallnächte in Frankreich: Plünderungen und Brandstiftungen

Die rund 45.000 eingesetzten Polizisten konnten Ausschreitungen auch diesmal nicht verhindern. In den Städten Lyon, Marseille und Grenoble plünderten umherziehende Gruppen Geschäfte. In Marseille wurde unter anderem ein Waffengeschäft geplündert. Demonstranten zündeten nach Polizeiangaben auch wieder Autos und Mülltonnen an. In Straßburg attackierten Randalierer noch vor Einbruch der Dunkelheit einen Apple Store und weitere Geschäfte.

Innenminister Gérald Darmanin teilte mit, es habe diese Nacht bislang 471 Festnahmen gegeben, besonders viele in Marseille. Dorthin seien auch weitere Einsatzkräfte geschickt worden. Insgesamt seien nun über 1.000 Personen seit Ausbruch der Unruhen festgenommen worden.

Die Republik wird gewinnen, nicht die Randalierer.

So lief die Nacht auf Freitag in Frankreich

Schon in der Nacht auf Freitag sei an Schlaf nicht zu denken gewesen, wie SWR3-Reporterin Christine Veenstra berichtet:

Nachrichten 30.6.2023 Nächtliche Ausschreitungen in Straßburg Dauer 1:25 min Am späten Abend ist der beißende Rauchgeruch schon bis an den Rand der Innenstadt gezogen. Hubschrauber sind zu hören, es knallt in einer Tour. Vermutlich sind das Böller oder klingen so die Gummigeschosse der Polizei? Aus mehreren Stadtteilen werden bei Twitter Nachrichten, Fotos und Videos verbreitet von brennenden Autos. Sogar eine Schule soll angezündet worden sein. Das ist im Stadtteil Hautepierre. Da sind die Leute auf der Straße. An schlafen ist nicht zu denken.

Sie haben versucht die Schule anzuzünden. Aber das hat nicht funktioniert. Das war ein Sekundenfeuer.

Heftig gebrannt hat dagegen ein Auto auf einem Parkplatz direkt vor einem Wohnblock. Die Feuerwehr ist noch da. Und die Brandstifter?

Jetzt sind sie weg. Sie drehen eine Runde, aber es wird weitergehen. Sie werden wiederkommen. Da überall sieht man sie ja schon wieder, die Jugendlichen. Sie kommen zurück. Wir haben hinten drei Autos. Wir sind eine große Familie. Wir bleiben jetzt draussen, um sie zu bewachen – falls es ein Problem gibt.

Die Frau auf diesem Parkplatz ist nicht allein. Viele Menschen hier verbringen die Nacht auf der Straße bei ihren Autos. Per Twitter ruft die zuständige Präfektur um Mitternacht auf, den Nachbarstadtteil Cronenbourg nach Möglichkeit zu meiden. Genauso den Stadtteile Meinau. Dort soll die Terrorpolizei RAID im Einsatz sein.

In Hautepierre hört man zwischendurch immer wieder Rufe. C’est la guerre. Das ist der Krieg

Es ist unverständlich.

Das sagen die einen mit traurigem Kopfschütteln. Aber es gibt auch andere.

Wir sind hier zuhause. Und wenn es hier brennt, dann aus gutem Grund. Wir haben einen 17-Jährigen – der ist tot wegen nichts. Im Grunde ist die Polizei da, um uns zu schützen. Nicht um uns in den Kopf zu schießen. Das ist traurig. Aber es ist war. So ist es.

In ein paar Stunden werden sie in Straßburg also wieder Autos zählen, die der Nachbarn, die abgebrannt sind. Und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein.

Am Donnerstagnachmittag kam es am Rande eines Trauermarschs bereits zu Ausschreitungen. Auch im südfranzösischen Marseille gab es Unruhen. Mehrere hundert Jugendliche zogen durch die Stadt und setzten Müllcontainer in Brand. Auch eine große Bibliothek wurde von Randalierern angezündet. In mehreren Städten wurden Geschäfte geplündert.

In der Nacht auf Freitag waren merh als 900 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden rund 250 Polizisten verletzt.

Die Antwort des Staates muss äußerst entschlossen sein.

Die Tagesschau hat die Lage in Frankreich am Freitagabend zusammengefasst:

Busse und Bahnen in ganz Frankreich ab dem Abend stillgelegt

Wegen der gewaltsamen Ausschreitungen sollten in ganz Frankreich Busse und Straßenbahnen ab Freitagabend nicht mehr fahren. Innenminister Darmanin habe die Regionen angewiesen, ab 21 Uhr den Verkehr einzustellen, teilte das Innenministerium in Paris mit. Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten solle systematisch unterbunden werden.

Das Auswärtige Amt passte seine Reise- und Sicherheitshinweise für Frankreich an. Reisende sollten sich über die Lage informieren und „ weiträumig Orte gewalttätiger Ausschreitungen “ vermeiden.

Krawalle auch in Belgien, Martinique und Französisch-Guayana

Die Krawalle nach dem Tod des Jugendlichen breiteten sich bis nach Belgien aus. Auch in Brüssel hatte es in der Nacht auf Freitag Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen gegeben. Etwa dreißig Menschen wurden festgenommen.

Sogar in einigen französischen Überseegebieten kam es zu Ausschreitungen. Im südamerikanischen Französisch-Guayana wurde ein Mann durch einen Querschläger getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Nach Medienberichten handelte es sich um einen Mitarbeiter der Lokalverwaltung. Im karibischen Überseegebiet Martinique warfen laut des regionalen Portals France-Antilles 20 bis 30 Vermummte Steine auf Polizisten. An mehreren Orten seien Mülltonnen angezündet worden.

Vorfall in Frankreich ruft auch UN-Menschenrechtsbüro auf den Plan

Am Freitag äußerte sich auch das UN-Menschenrechtsbüro in Genf zu den Vorfällen. Es rief die französische Polizei auf, sich mit Rassismus in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. „ Dies ist der Zeitpunkt für das Land, sich ernsthaft mit den tiefgreifenden Problemen von Rassismus und Diskriminierung in den Strafverfolgungsbehörden auseinanderzusetzen “, sagte eine Sprecherin in Genf.

Der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung habe im Dezember 2022 bereits festgestellt, dass Strafverfolgungsbehörden in Frankreich unverhältnismäßig oft gegen Angehörige afrikanischer oder arabischer Minderheiten vorgehen, sagte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros.

Bei einer Polizeikontrolle war der 17-jährige Nahel am Dienstag auf dem Fahrersitz eines Autos in Nantere erschossen worden. In einem Video war zu sehen, wie sich der Wagen des 17-Jährigen langsam in Bewegung setzt und der Polizist aus nächster Nähe schießt.

Hier die Szene aus einem Youtube-Video der Zeitung Le Parisien (Hinweis: In dem Video sieht und hört man, wie der Schuss fällt. Wenn dir das zu viel ist, lies einfach darunter weiter):

Der Teenager starb noch vor Ort. Der mutmaßlich für die Tötung verantwortliche Polizist wurde anschließend unter dem Verdacht des Totschlags in Gewahrsam genommen. Was nach dem Schuss passiert, sieht man auf diesem Video:

Macron: Erschießung Nahels ist „unentschuldbar“

Ganz Frankreich steht Kopf wegen der brutalen Szene. Denn: Immer wieder werden Jugendliche mit Migrationshintergrund bei einfachen Verkehrskontrollen getötet. Das Misstrauen der Polizei dort richtet sich offenbar gegen alle, deren Vorfahren keine Franzosen sind. Die Zustände erinnern viele an die Angst schwarzer Amerikaner, in eine Polizeikontrolle zu geraten, ohne zu wissen, ob sie die Begegnung überleben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Erschießung Nahels durch die Polizei „unentschuldbar“ . „Wir haben einen Jugendlichen, der getötet wurde, das ist unerklärlich und unentschuldbar“ , sagte Macron am Mittwoch vor Journalisten in Marseille. „Nichts rechtfertigt den Tod eines jungen Mannes.“ Er forderte die Justiz dazu auf, ihre Arbeit zu tun.

Am Donnerstag verurteilte Macron allerdings auch die Ausschreitungen und nannte sie „ungerechtfertigt“ . Die zurückliegenden Stunden seien „ von Szenen der Gewalt gegen eine Polizeiwache, auch Schulen und Rathäuser und damit im Grunde gegen die Institutionen und die Republik geprägt “ gewesen, sagte Macron bei einem Krisentreffen mit mehreren seiner Minister am Donnerstagmorgen. Dies sei nicht zu rechtfertigen.

Der getötete 17-Jährige soll am Samstag in seinem Heimatort Nanterre beigesetzt werden.