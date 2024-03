per E-Mail teilen

Fällt uns der Himmel auf den Kopf? Wahrscheinlich nicht! Am Freitag soll ein riesiges Batteriepaket von der ISS auf die Erde fallen. Wir erklären, warum uns dabei nichts passieren sollte.

Am Freitag rast ein massives Batteriepaket von der International Space Station (ISS) auf die Erde. Vier mal zwei mal anderthalb Meter ist das Objekt groß und 2,6 Tonnen schwer. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Plattform bereits am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt worden. Die Nasa geht davon aus, dass der Weltraumschrott einfach in der Erdatmosphäre verglüht. Bis es soweit ist, fliegen einige Trümmerteile über Deutschland hinweg. Wenige kleine Blechteile könnten wohl auch die Erdoberfläche erreichen – das sagt SWR-Weltraumexperte Dirk Lorenzen im Interview mit SWR3.

Das ist etwas, das immer wieder passiert. Fünf Mal die Woche tritt irgendein Stück Weltraummüll in die Erde ein. [...] Das alles ist ein sehr theoretisches Szenario. Ich habe da keine Angst.

Nachrichten 7.3.2024 Kann uns etwas passieren, wenn das Batteriepaket auf die Erde rast? Dauer 2:34 min Beitrag mit Dirk Lorenzen

Auch Astronaut Alexander Gerst hat im Gespräch mit der SWR3 Morning Show abgewiegelt:

Nachrichten 8.3.2024 Gerst: Beste Methode, um Weltraumschrott zu vermeiden Dauer 1:17 min Einer der wissen muss, was da passiert, ist Astronaut Alexander Gerst. Er erklärt das auf seine beruhigende Art.

Batteriepaket verglüht wahrscheinlich komplett

Das Batteriepaket sollte durch die Hitze in der Erdatmosphäre größtenteils verglühen und zerbrechen.

Kleine Überreste könnten sich über einen hunderte Kilometer langen und etwa 20 bis 30 Kilometer schmalen streifen verteilen.

Im Norden von Rheinland-Pfalz und im Süden von Nordrhein-Westfalen könnten einzelne Teile runter kommen.

Das sei aber sehr unwahrscheinlich, so Lorenzen.

So bewertet die Katastrophenhilfe den Weltraumschrott

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) sieht bislang ebenfalls keine große Gefahr für Deutschland. Eine Gefährdung gilt als „statistisch unwahrscheinlich“.