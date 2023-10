Die Nächte sind schon kalt, die Tage sollten kühler sein – stattdessen bekommen wir Anfang der Woche nochmal hochsommerliche Temperaturen. Woran liegt das?

„ Echt krass: Am Montag gibt’s einfach bis 29 Grad! “ Sogar SWR3-Wetterfrau Lea Spindler kann es kaum fassen. Wo wir eigentlich mit langen Hosen und Jacke draußen sein sollten, wird es nochmal hochsommerlich warm. Und das Mitten im Oktober.

Allerdings wird es nicht überall so warm, über Deutschland spanne sich eine Luftmassengrenze von Nord-West nach Süd-Ost. „ Von der einen Seite strömt warme Luft zu uns rein, von der anderen Kaltluft “, sagt Spindler.

Hochsommer-Herbst-Montag: Im Norden kalt, im Süden heiß

Das habe zur Folge, dass es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern höchstens 13 bis 15 Grad gebe, während wir in Baden-Württemberg die Badehosen nochmal auspacken können – bei Temperaturen bis 25 Grad am Sonntag und „ am Montag stehen in den Modellen aktuell bis zu 29 Grad am Südlichen Oberrhein. “ Das werde laut Spindler aber nur Südbaden treffen – nach Norden vor allem Nord-Osten wird es schnell kühler.

Allerdings ist die Rückkehr des Hochsommers nur ein kurzes Gastspiel – und auch ein ziemlich chaotisches. „ Diese Luftmassengrenze schiebt sich hin und her “, sagt Spindler. Dadurch werde es an einem Tag recht mild, dann wieder deutlich kühler.

Der Dienstag sei ein gutes Beispiel: „ Da gibt es nur noch knapp über 20 Grad – was aber für Oktober immer noch sehr warm ist! “

