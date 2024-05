Eine neue Studie des Glücksatlas zeigt: Am glücklichsten sind die Menschen in eher unerwarteten Städten. Wie sieht's bei euch aus? Warum mögt ihr eure Stadt?

Familiär, beschaulich, sicher und grün – das sind die wichtigsten Kriterien für die Städte mit der höchsten Lebenszufriedenheit. Ergeben hat das der Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL). Städte in SWR3Land haben diese Kriterien auf der einen Seite erfüllt – teilweise auch gar nicht.

Ihr wollt gleich eure Meinung dalassen? Dann schreibt uns in den Kommentaren, warum ihr eure Stadt in SWR3Land so gut findet! ❤️⬇️

Städteranking 2024: Kassel ist auf Platz 1

Vielleicht etwas überraschend für manche: Nicht etwa München, Berlin oder Freiburg sind im Städte-Ranking auf Platz 1 – sondern Kassel. Ja, laut Studie fühlen sich die Menschen in Kassel besonders glücklich.

Das sind die Top 5 im Ranking:

Kassel Erfurt Aachen Kiel Krefeld

Eine Erklärung, warum eher kleine Städte ganz oben im Ranking der glücklichsten Bewohner und Bewohnerinnen sind: Sie sind kleinstädtisch strukturiert und schneiden bei Kriterien wie Lebensqualität, Einkommen, Arbeitsplätze und Infrastruktur meistens überdurchschnittlich ab.

Negative Aspekte, mit denen viele Großstädte zu kämpfen haben – wie Problemviertel, Kriminalität, soziale Isolation, überlastete Infrastrukturen oder Umweltbelastungen – fallen in kleineren Städten weniger auf. Die Berliner gehören zum Beispiel laut Studie zu den unzufriedensten Großstädtern Deutschlands, in dem Ranking landen sie nur auf Platz 37.

Gut zu wissen: Für das Ranking wurden Daten der Glücksatlas-Datenbank der letzten drei Jahre ausgewertet. Das Ergebnis zeigt die aktuelle Lage des subjektiven Lebensglücks in den 40 größten Städten Deutschlands mit mehr als 200.000 Einwohnern.

Glücksatlas vergleicht subjektives und objektives Glück

Als Vergleich zum subjektiven Lebensglück hat die Studie auch die "objektiv messbare Lebensqualität" gemessen. Dafür gibt es 45 Kriterien, zum Beispiel:

💶 Einkommen

🚃 Infrastruktur

🌳 Grünflächen

🎭 Kultur

👩‍⚕️ Gesundheitsversorgung

👨🏿‍🏫 Bildung

🚨​ Kriminalität

Wie schneiden die Städte in SWR3Land ab?

Das kommt ganz darauf an, welche Kriterien wir uns anschauen: Würde das Ranking auf den objektiven Kriterien basieren, dann wären Städte in SWR3Land ganz weit oben dabei. Subjektiv gesehen sieht das aber anders aus. Die erste Stadt aus SWR3Land belegt laut Studie des Glücksatlas nur Platz 14 – Stuttgart. Den objektiven Kriterien zufolge müsste Stuttgart jedoch auf Platz 4 liegen.

Auf diesen Plätzen liegen die anderen Großstädte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – verglichen nach subjektiven und objektiven Kriterien:

Mannheim : Platz 15 statt 14

: Platz 15 statt 14 Mainz : Platz 21 statt 7

: Platz 21 statt 7 Freiburg im Breisgau: Platz 22 statt 3

im Breisgau: Platz 22 statt 3 Karlsruhe: Platz 39 statt 2

Die Kollegen von DASDING aus Karlsruhe dazu:

Aber mal Hand aufs Herz: Wir sind der Meinung, dass Städte wie Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Mainz mehr Liebe verdient haben. Also, jetzt seid ihr gefragt: Was mögt ihr besonders an eurer Stadt in SWR3Land? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! ❤️⬇️