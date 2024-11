Was verbindet die Menschen in SWR3Land und den USA? Ganz viel! Das zeigen eure Geschichten über Freundschaft, Liebe und sogar Lebensretter! Hier gibts die schönsten davon!

Amerika ist eigentlich verdammt weit weg, oder? Okay, jetzt reden alle über die US-Wahl. Und ob Donald Trump oder Kamala Harris die Präsidentschaftswahl gewinnen, wird mit Sicherheit auch Deutschland, Europa und die Welt beeinflussen.

Und natürlich kommen ganz viel Musik, Filme, Bücher oder Produkte aus den USA zu uns. Aber haben wir im Alltag wirklich eine Verbindung zu den Menschen dort? SWR3Land sagt ganz klar: ja!

Unsere Morningshow-Moderatoren Rebekka de Buhr und Constantin Zöller haben nach euren Geschichten zur persönlichen Verbindung zwischen den USA und SWR3Land gefragt. Und was sollen wir sagen: Ihr habt unser Studio-Feedback zum Glühen gebracht und uns wirklich wunderschöne Geschichten erzählt!

Und die Geschichte von SWR3 Hörerin Tina geht uns richtig nahe! Sie hat vor zweieinhalb Jahren Stammzellen bei der DKMS gespendet. Diese gingen an einen Mann in Seattle, der Blutkrebs hatte. Mithilfe von Tinas Spende konnte er den besiegen. Seit ein paar Monaten haben die beiden nun auch Kontakt und Tina spricht von ihrem „ genetischen Zwilling “.

Ich habe also im deutlichen Erwachsenenalter einen „Bruder“ in Amerika gewinnen dürfen. Wir verstehen uns super, haben täglich Kontakt und nächstes Jahr besucht er mich in Deutschland.

Neben Tina hat uns auch Anke von ihrer Knochenmarkspende geschrieben, die an einen Empfänger in die USA gegangen ist. Sogar gleich zwei Mal. Sie kennt den Empfänger allerdings nicht persönlich.

Und auch Alexander aus Sindelfingen, ebenfalls Knochenmark-Spender, hat sich bei uns gemeldet. Seine Spende ging an einen kleinen Jungen in Amerika. Und nach der erfolgreichen Spende hat er sogar die Familie des Jungen in den USA besucht. Symbolisch für die tollen Geschichten, die wir von euch gehört haben, kleben wir den Stern mit seinem Namen auf den Walk of Fame!

SWR3 Adobe Stock/Thirawat|Adobe Stock/Chones|Montage: SWR3 Donald Trump oder Kamala Harris? Wer macht das Rennen ums Weiße Haus? Am 5. November entscheidet sich in den USA, wer neuer Präsident oder neue Präsidentin wird – und wir sind live für euch vor Ort! Vom 5. bis zum 7. November senden Constantin Zöller und Rebekka de Buhr die Morningshow aus Los Angeles. Wie ist die Stimmung in den USA während und nach der Wahl? Wir informieren euch und sprechen mit den Menschen vor Ort!

Wie es Consi und Rebekka während ihrer Zeit in LA geht, seht ihr auch in unserer Instagram-Story

Die Geschichte von SWR3 Hörerin Julia ist eine echte Love-Story mit Happyend. Sie schreibt uns:

Ich habe meine Jugendliebe aus den USA vor 26 Jahren kennengelernt, als er in Deutschland stationiert war, dann aus den Augen verloren, nach Jahrzehnten wiedergefunden. Seit drei Jahren sind wir verheiratet.

Also wenn das nicht schön ist! Und Julias Geschichte ist nur eine von vielen solcher deutsch-amerikanischer Liebesgeschichten. Und gerade bei denen reichen die Verbindungen teilweise Jahrzehnte zurück.

So hat uns Bianka von ihrer Oma und deren Freundin erzählt, die in den 50ern einen US-Soldaten kennengelernt hatten. Am Ende hat der Soldat zwar die Freundin von Biankas Oma geheiratet und ist mit ihr in die USA gegangen, doch die beiden Frauen hielten Kontakt. Und heute ist es so, dass Biankas Familie in der dritten Generation regelmäßig in den USA zu Besuch ist.

Das Wahlsystem in den USA unterscheidet sich deutlich von dem in Deutschland. Die Zahl 270 spielt eine große Rolle. Und: Die Wahl kann auch ein künftiger Präsident oder eine Präsidentin gewinnen, die eigentlich weniger Stimmen der Bevölkerung hat. Hier lesen.

Wirklich sehr beeindruckend ist auch Thomas' Geschichte, die er uns per Whatsapp ins Studio geschickt hat. Alles hat 1976 angefangen, als die zwei amerikanischen Studenten Dave und Marc einfach beim Weingut von Thomas' Familie angeklopft hatten. Die Studenten hatten gefragt, ob sie für ein paar Wochen hier arbeiten könnten gegen Kost und Logis.

„ Meine Mutter hieß sie herzlich willkommen und nach ein paar Tagen trafen dann weitere Freunde von den beiden ein, nachdem sich die Gastfreundschaft herumgesprochen hatte. Platz war kein Problem und wir hatten eine tolle Zeit als Kinder /Jugendliche mit unseren ‚Amis ‘“, schreibt Thomas. Ihr Englisch hätte davon sehr profitiert und mit der Zeit hätte sich ein regelrechtes Netzwerk entwickelt. Später hätte Dave, der Student, dann sogar im Dorf von Thomas seine deutsche Frau geheiratet.

Und dieses Netzwerk sei bis heute noch aktiv, sagt Thomas, der dadurch viele Freunde in den USA gefunden und dorthin auch seine Hochzeitsreise unternommen hat.

Apropos Land und Leute kennen lernen: Wenn jemand bei uns richtig Ahnung von Amerika, dann ist das natürlich Praktikant Kienzle – zumindest glaubt er das. Aber hört selbst ... 🤣

Aktuell 5.11.2024 Comedy Kienzle und sein Amerikawissen 😬 Dauer 1:36 min Wenn jemand in der Redaktion so richtig Ahnung von Amerika hat, dann ist das unser Praktikant Kienzle ... NICHT!!!

Auch bei SWR3 Hörer Thorsten hat der Zufall eine große Rolle gespielt. Er erzählt, dass es bei ihm im Ort einen US-Army-Stützpunkt gab und er mit 18 damals viel Kontakt mit gleichaltrigen US-Soldaten hatte. Im Schwimmbad, in der Disco, auf Partys, Volksfesten oder beim Wandertag sei man zusammen gewesen.

Und auch heute, 30 Jahre später, sei man immer noch befreundet und habe Kontakt. Ab und zu würde man sogar eine Führung über den jetzt stillgelegten Stützpunkt organisieren, schreibt Thorsten.

Serie: Wir und die USA 28.10.2024 US-Amerikaner auf Air Base Ramstein: "Sie sind Nachbarn und Freunde" Dauer 4:44 min Das deutsch-amerikanische Zusammenleben lässt sich kaum irgendwo besser erfahren als in Ramstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Die US-Air Base prägt die Region.

Steffens Nachricht ins Studio fanden wir ebenfalls sehr beeindruckend. Denn er hat plötzlich 20 neue Familienmitglieder. Alles habe vor zehn Jahren damit angefangen, dass eine „nette ältere Dame“ in den USA sich dazu entschlossen hatte, mal Ahnenforschung zu betreiben und Verwandte dann in der Nähe von Sinsheim gefunden hat:

In diesem Zug hat sie über einen erfahren Ortschroniker auch uns gefunden, ihre nahesten Verwandten in good old Germany. Und ich und meine Familie hatten auf einmal über 20 neue Familienmitglieder, welche wir schon 2x in Wisconsin besucht haben ...

Uns haben noch viele eurer Geschichten erreicht, und jede ist besonders und wertvoll! Ihr habt uns vom Studien- oder Schüleraustausch geschrieben, Menschen, die ihr dann durch Zufall hier oder dort wiedergetroffen habt oder wie ihr viele tolle Menschen in den USA durch Sport, Hobby oder Beruf kennengelernt habt.

Schreibt uns eure ganz persönliche Geschichte zu eurer Verbindung zu den USA in die Kommentare! Wir freuen uns darauf!