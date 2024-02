In Nordschweden beliebt – im Rest der Welt Ekelfaktor 1.000: Surströmming ist ein schwangerer Ostseehering, der eklig lange vor sich hingärt. Muss man nicht probieren, kann man aber, so wie am Freitag in der SWR3-Morningshow. Guten Appetit!!!

Schon jetzt ranken sich die Mythen darum, welcher Idiot auf die Idee kam, in der SWR3-Morningshow Surströmming zu probieren – und das mitsamt Sicherheitsproblem: Der gegorene Fisch wird lange in Salz gelegt und vor dem Verzehr in Dosen verschlossen. Der Gärprozess stoppt aber nicht. Deshalb dürfen die Dosen (aufgrund von Explosionsgefahr) auch nicht in jedem Flugzeug transportiert oder in einem deutschen Radiosender gelagert werden.

Wer auch sonst gerne mal was aus der Biotonne probiert, hat seinen Spaß mit Surströmming!

SWR3-Morningshow testet Ekelfisch Surströmming

Was also im Außenbereich bei SWR3 an diesem denkwürdigen Freitagmorgen geschah haben wir im Video für die Nachwelt festgehalten. Eltern sollten vorsorglich ihre Kinder in Sicherheit bringen. Bereit? Auf gehts...

