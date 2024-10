per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Auf der A8 bei Pforzheim gab es am Mittwoch einen großen Stau. Die SWR3 Morningshow hat das als Anlass genommen, euch zu fragen, welchen Slogan sich die Stadt überlegen könnte.

Auf der A8 bei Pforzheim hat es aufgrund eines Unfalls in den frühen Morgenstunden am Mittwoch einen großen Stau gegeben. Beide Richtungen waren betroffen, nach Stuttgart und nach Karlsruhe.

Pforzheim ist ja dafür bekannt, dass es sich immer wieder staut. Hier gibts das Best Of eurer neuen Slogans für die Stadt – und ein Fun Fact! Spoiler: Pforzheim ist gar nicht DIE Staustadt von SWR3Land...

Auch später staute es sich noch auf der A8 bei Pforzheim. Da schien der Auslöser allerdings eher die dortige Baustelle zu sein. Die Staus wegen des Unfalls hatten sich wohl aufgelöst. Wie die Staulage vor Ort ist, könnt ihr hier checken:

Stau auf der A8 bei Pforzheim: Was ist beim Unfall passiert?

Um kurz nach sechs Uhr scherte laut Polizei ein Auto im Baustellenbereich von der linken auf die rechte Spur ein. Ein Lkw musste deswegen bremsen und zwei weitere Sattelschlepper fuhren auf. Zwei der drei Lkw konnten durch den Unfall nicht weiterfahren und mussten abgeschleppt werden, was zur Sperrung führte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Dass es sich immer wieder um Pforzheim staut, ist für viele, die diese Strecke kennen, keine Überraschung. Denn die A8 bei Pforzheim ist eines der größten Bauprojekte im Südwesten: Bis Ende 2026 soll die Fahrbahn von vier auf sechs Spuren erweitert werden.

Wie der Stand des Bauprojekts ist und ob es noch im Zeitplan liegt, haben die Kolleginnen und Kollegen von SWR Aktuell gecheckt:

In der SWR3 Morningshow haben euch Constantin Zöller und Rebekka de Buhr gefragt, welche neuen Slogans die Stadt Pforzheim nutzen könnte – hier ein Best Of eurer (natürlich nicht ganz ernst gemeinten) Vorschläge:

Pforzheim, die Goldstadt – Reich an Staus und Verzögerungen (SWR Hörer Philipp)

In Pforzheim stehen Sie richtig (SWR Hörer Daniel)

Pforzheim ... mittendrin statt nur dabei (SWR3 Hörerin Heike)

Pforzheim – Kommen und Stau(n)en (SWR3 Hörer Peter)

Schön hier, aber waren Sie schon mal in Pforzheim? – THE TRÄFFIC (SWR3 Hörer Dirk, Vorschlag für ein Schild an der A8)

Pforzheim ist schön ... ist nur eine Frage des Standpunkts (SWR3 Hörer Tom)

Wer Pforzheim nicht kennt, hat im Stau gepennt! (SWR3 Hörer Markus)

Pforzheim – erst gold, wenns nicht mehr rollt! (SWR3 Hörer Julian)

Pforzheim, die erste Stadt im Ruhestand (SWR3 Hörer Markus)

Pforzheim – einmal drin, kommst du nicht mehr (p)fort! (SWR3 Hörer Dominik)

Und SWR3-Hörer Michael hat eine interessante Theorie, wie Pforzheim entstanden sein könnte: „ durch einen Stau. Der dauerte soo lange, dass die meisten gleich geblieben sind “. Er selbst war da auch dabei – denn er kommt aus Pforzheim.

Nur, weil Pforzheim für viel Stau bekannt ist, ist es trotzdem eine wirklich schöne Stadt! Warum, hier lesen ⬇️

Pforzheim ist die Staustadt in SWR3Land? Falsch gedacht!

Nach den ganzen Sprüchen könnte man jetzt meinen, dass Pforzheim DIE Staustadt bei uns in SWR3Land ist. Das stimmt aber gar nicht! Laut einer Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix ist das – Trommelwirbel 🥁 – Stuttgart. Die Stadt liegt sogar deutschlandweit auf Platz 2. Im Schnitt verlieren die Autofahrerinnen und -fahrer dort 53 Stunden, weil sie im Stau stehen. Zum Vergleich: In Pforzheim sind es nur 35 Stunden. Das nächste Slogan-Best-Of kommt dann wohl zu Stuttgart. 🫡