Unser Comedy-Chef Andreas Müller eröffnet das SWR3 Comedy Festival 2019 mit einem Best-Of aus seinem brandneuen Programm »Weitermachen!«.

Der Mann mit den vielen Stimmen

BestOf Alles Müller!

Wir können nicht alles ändern was in der Welt passiert, aber wir können herrlich darüber lachen, wenn Andreas Müller uns davon erzählt. Müller singt über sinkende IQs, fragt sich warum in Deutschland alle hinschmeißen wollen und holt mit seiner Stimme die Promis einfach direkt persönlich auf die Bühne.

Die schönsten Fotos aus der Show und backstage

Müller-Man mit Megaphon

Egal ob Angela oder der Bundestrainer – SWR3-Comedychef Andreas Müller ist der Mann der 1000 Stimmen. Mit Kemal geht er live in den „Baumarkt Hammer“ und verdreht Buchstaben in einer Live-Folge von „Tuten Gag“. Außerdem erzählt er, warum er am Abend noch in Frauenrollen schlüpfen wird.

Typisch Andreas: Natürlich sind auch sie mit dabei: Bundes-Angie, Starkoch Johann, Modepapst Harald, Food-, ääh Fußball-Experte Calli und Nuschelrocker Udo. Und weil Andreas neben tausend Stimmen auch richtig gut Musik machen kann, hat er noch eine Menge lustiger Gag-Songs für euch! Da kann man nur sagen: »Weitermachen!«

Schon gewusst? Andreas arbeitet seit 1991 als Komiker, Parodist und Stimmenimitator. Und trotzdem fallen ihm immer wieder neue Gags ein! 2005 startete er seine erste eigene Tour – seitdem begeistert er die Fans live auf den Bühnen – und in SWR3!

»Högschde Disziplin« beweist Andreas allemal, wenn er täglich am Schreibtisch sitzt und neue Gags für uns ausbrütet!