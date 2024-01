Den kennt man doch aus der Comedy-Serie »Alles Atze«. Dort war er der witzige Kioskmitarbeiter Murat. Auch wegen ihm saßen die Zuschauer brüllend vor dem Fernseher … und die Sendung wurde mit dem Deutschen Fernseh-, und Comedy-Preis ausgezeichnet.

Gehirn-Reset mit Fatih Çevikkollu

Der Mensch wird digital. Wer die Wählscheibe am Telefon nur noch von Oma kennt, ist womöglich schon ein halber Roboter. Alle anderen können sich die Hirnwindungen in der Show von Fatih Çevikkollu digitalisieren lassen.

„Ich habe die tollsten Zuschauer der Welt“

Fatih Çevikkollu liebt sein Publikum und er liebt es in die Rolle des Brasilianers Joao zu schlüpfen. Außerdem erzählt er im Live-Talk mit Kemal, warum ihm sein Auftrittsmikrofon bei Flughafen-Sicherheitskontrollen oft Probleme macht.

Nichts ist, wie es scheint!

Auch als Autor und Moderator ist Fatih unfassbar gut – mittlerweile ist er schon mit seinem sechsten Solo-Programm auf Tour!

Aktuelles Programm In seiner Show »FatihMorgana – Nichts ist, wie es scheint!«, lädt Fatih zu einem Perspektivwechsel ein. Er redet über aktuelle Themen, die jeden bewegen. Von Islamisierung über Fake-News bis hin zur Digitalisierung der Bevölkerung – aber immerhin gibt es weltweit mehr Zugang zum Netz als zu Toiletten! Es ist also leichter online zu gehen, als aufs Klo. Aber was von beidem rettet uns letztendlich vor einem Shitstorm? Wir hoffen bei Fatihs Auftritt in Bad Dürkheim auf eine Antwort!

Weisheit »Mit Witzen ist es so: Je heikler die Themen sind, die man angeht, desto besser muss der Gag am Ende sein.«