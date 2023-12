per E-Mail teilen

Alles auf schwarz: Typisch für Hans-Günther, wie er richtig heißt, ist die dunkle Hornbrille, sein dunkler Kleidungsstil und die dunkelbraunen Locken! Nachts wird es also schwierig, ihn zu erkennen!

„Ich sah mal aus wie Ulla Schmidt!“

Hennes Bender ist Schnellsprecher, Fernseh-Nerd und ein perfekter SpongeBob Schwammkopf Imitator. In Bad Dürkheim singt er den ersten deutschen James Bond Titelsong!

Der kleine Komiker aus dem Ruhrpott

Schock für Hennes Bender: er schrumpft! Dafür werden seine Füße größer. Das hat beides zwar nichts damit zu tun, dass er Steven Spielberg treffen durfte, aber auch darüber erzählt Hennes im Live-Talk mit Kemal.

Hennes Bender und Sponge Bob

Der „Hobbit auf Speed“

On tour: Da Hennes während seiner Tour ein halbes Jahrhundert alt wird, will er ein Best-Of der Gags, Songs und »Dönekes« aus den letzten fünfzig Lebensjahren machen! Das besondere daran: Das Publikum entscheidet, was gespielt wird!

Sein Vater sagt über ihn: »Man merkt, dass du in der Klapse geboren wurdest!« Die Klinik, in der er geboren wurde, wurde später zur Nervenheilanstalt umgewandelt.

Er sagt über sich: »Ich bin ein umtriebiger, auf Radau gebügelter gesellschaftskritischer Kabarettist – mit latentem Hang zum Unfug und einer popkulturellen Verstrahlung, die von Shakespeare bis Spongebob reicht.« Das erklärt auch, weshalb ihn seine Fans gerne »Hobbit auf Speed« nennen. Oder habt ihr ihn euch anders vorgestellt?