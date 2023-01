Die drei Mütter namens Andreas, Donato und Matthias gibt es schon ziemlich lange – seit 1999 um genau zu sein. Und das soll auch noch bis 2099 so bleiben, wenn es nach ihnen geht!

Twitter-Junkie, Kellerkind und Handyspiel-Nerd

Wenn Engel reisen, reißt die Feder am Tourbus und die Hose auf der Bühne. Alles kein Problem für Eure Mütter. Auch mit schnellem Bartwuchs können sie super umgehen und meistern Kemals Mütter-Spiel.

Achtung, Überfall!

Die kreativen Köpfe

Namensfindung: Das mit dem Künstlernamen ist immer so eine Sache. Und in der Tat, die am häufigsten gestellte Frage. Zur Debatte stand einiges – »Eure Mütter« wurde es dann, weil sich das Trio dachte, der Name wirke beruhigend auf ihre Fans. Und das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren!

Wusstet ihr … dass sich Andy, Don und Matze schon aus der Schule kennen? Und das ihr aktuelles Programm »Ich find ja die Alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010« ein Best-of aus ihren vergangenen Shows, und somit schon Programm Nr. 7 ist?

Unterwegs: Die Drei sind deutschlandweit on Tour. Ihr könnt also Glück haben, dass sie auch mal in eurer Nähe auftreten.

Abräumer: Eure Mütter dürfen schon rennomierte Preise wie den »Stuttgarter Besen« und den »Kleinkunstpreis Baden-Württemberg« ihr eigen nennen.